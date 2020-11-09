Ритейлеры пожаловались на "шквал" прокурорских запросов о ценах

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Федеральные торговые сети и их поставщики пожаловались бизнес-омбудсмену Борису Титову на то, что с сентября территориальные органы прокуратуры завалили их запросами о формировании цен на товары первой необходимости. Об этом пишет "Коммерсантъ", ссылаясь на письмо Титова генпрокурору Игорю Краснову.

Ритейлеры говорят, что прокуроры требуют от них срочных ответов. В компаниях данные хранятся в системе центрального офиса, их выгрузка и передача требуют значительных технологических и временных ресурсов, отмечают торговцы.

Как подтвердил представитель одной из федеральных торговых сетей, компания в сентябре получила "шквал запросов" со сроком ответа "завтра до 15:00", чаще всего прокуроры ссылались на жалобы покупателей и на решения Росстата зафиксировать цены.

По словам советника Титова Антона Свириденко, правительство может на три месяца ограничить минимальный порог цен, если они начинают резко расти. Таких решений не принималось, поэтому все проверки могут идти только в рамках антимонопольного законодательства, добавил советник.

ФАС весной, в первую волну пандемии, вела тотальный мониторинг цен на социально значимые продукты, но больше так не делает, рассказал начальник управления по борьбе с картелями Андрей Тенишев. По его словам, сейчас ФАС контролирует цены в целом, по жалобам покупателей, данным Росстата и открытых источников и собственной информации о возможных сговорах. Число запросов ритейлерам о ценах служба сократила, добавил чиновник.

Титов попросил генпрокурора ввести централизованный порядок предоставления информации в едином формате в разбивке по интересующим Генпрокуратуру регионам. Он напомнил, что в марте-апреле федеральные торговые сети централизованно предоставляли информацию об актуальных ценах на социально значимые товары в Минпромторг для последующей передачи в госорганы всех уровней, и этот порядок оказался эффективным.

Предложение Титова поддержал зампред правления Руспродсоюза Дмитрий Леонов. Он отметил, что сейчас многие пищевые предприятия работают в усиленном режиме, и времени на заполнение большого количества документов для проверяющих у них нет.

Поставщики сейчас не заинтересованы в необоснованном повышении цены, поскольку это грозит потерей товарооборота, рассказал источник издания среди производителей товаров первой необходимости. По его словам, производители даже сдерживают рост за счет собственной рентабельности, тогда как наценки сетей не меняются и сдержать цены может снижение этих наценок.