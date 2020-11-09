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Мантуров выступил против искусственного сдерживания цен в ритейле

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Глава Минпромторга России Денис Мантуров высказался против искусственного сдерживания цен в ритейле, но призвал компании с пониманием относиться к требованиям Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России обосновывать рост цен.

"Мы понимаем, что издержки бизнеса растут вследствие снижения курса рубля, дополнительных затрат на антиковидные меры и более надежную логистику и прочее. В этих условиях торговля не должна, да и не сможет искусственно сдерживать цены. Но нужно быть готовыми и с пониманием относиться, что ФАС всегда проверит обоснованность роста", - сказал министр, выступая на форуме "Неделя ритейла 2020". Одновременно компании отрасли должны искать и задействовать резервы для сокращения издержек, добавил он.

Ранее газета "Коммерсантъ" сообщила, что торговые сети и их поставщики пожаловались бизнес-омбудсмену Борису Титову на то, что с сентября территориальные органы прокуратуры завалили их запросами о формировании цен на товары первой необходимости.

Советник Титова Антон Свириденко отметил, что правительство может на три месяца ограничить минимальный порог цен, если они начинают быстро повышаться. Таких решений не принималось, поэтому все проверки могут идти только в рамках антимонопольного законодательства.

Источник издания среди производителей товаров первой необходимости отметил, что поставщики сейчас не заинтересованы в необоснованном повышении цены, поскольку это грозит потерей товарооборота. По его словам, производители даже сдерживают рост за счет собственной рентабельности, тогда как наценки сетей не меняются и сдержать цены может снижение этих наценок.

Минпромторг Денис Мантуров

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