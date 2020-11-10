"АЛРОСА" продала НПФ "Алмазная осень" за 2,15 млрд рублей

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Стало известно, что алмазодобывающая компания "АЛРОСА" продала НПФ "Алмазная осень" фонду "Газфонд Пенсионные накопления" за 2,15 млрд рублей. Это следует из отчета фонда покупателя по ОСБУ.

Таким образом, цена составила менее 6% от активов фонда.

Сделка по продаже НПФ "Алмазная осень" завершилась 20 июля. В результате сделки 99,75% акций НПФ "Алмазная осень" перешли в собственность НПФ "Газфонд пенсионные накопления". Оставшиеся акции будут выкуплены по истечении трехлетнего периода. Также в течение трех лет управление НПФ "Алмазная осень" будет осуществляться с участием "АЛРОСА", представитель которой будет входить в совет директоров фонда.

В компетенцию совета директоров НПФ "Алмазная осень" внесено особое условие о том, что инвестиционная политика, инвестиционная стратегия, инвестиционная декларация фонда определяются только по единогласному решению всех его членов.

Акционерное соглашение предусматривает в течение трех лет с момента его подписания запрет на поглощение или присоединение НПФ без согласия всех акционеров. По окончании этого срока основной акционер выкупает оставшиеся акции и становится единственным акционером фонда.

НПФ "Алмазная осень" был создан в 1995 году, осуществляет деятельность в сфере негосударственного пенсионного обеспечения и обязательного пенсионного страхования. НПФ имеет шесть филиалов (в Мирном, Ленске, Айхале, Удачном, Якутске и Москве). В настоящее время в "Алмазной осени" по негосударственному пенсионному обеспечению обслуживается почти 30 000 человек, по обязательному пенсионному страхованию - более 34 000 человек.

На 30 сентября 2020 года под управлением НПФ "Алмазная осень" были пенсионные накопления на общую сумму 4,1 млрд рублей, а также средства пенсионных резервов в размере 32,2 млрд рублей.