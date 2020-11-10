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Индекс МосБиржи превысил 3000 пунктов впервые с начала сентября

Индекс МосБиржи превысил 3000 пунктов впервые с начала сентября
Фото: Reuters

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Индекс МосБиржи, один из основных российских фондовых индикаторов, к вечеру во вторник превысил психологический рубеж 3000 пунктов (максимум с начала сентября) благодаря снижению геополитической напряженности после соглашения о завершении войны в Нагорном Карабахе и возобновлению роста внешних площадок на фоне новостей об успешном испытании компаниями Pfizer и BioNTech вакцины от COVID-19.

К 15:54 по Москве индекс МосБиржи поднялся до 3000,35 пункта (+0,4%), индекс РТС - до 1238,3 пункта (+0,2%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже в пределах 2,5%.

В лидерах роста выступают акции "Татнефти" (+2,5%), "Аэрофлота" (+1,9%), "ЛУКОЙЛа" (+1,6%), "АФК Система" (+1,6%), ПАО "Полюс" (+1,6%), Сбербанка (+1,5% и +1,4% "префы"), "НОВАТЭКа" (+1,4%), "Магнита" (+1,4%).

Доллар стоит 76,34 рубля (+0,06 рубля), золото подорожало до $1877,9 за унцию (+1,3%), нефть Brent выросла до $42,94 за баррель (+1,3% и +7,5% накануне).

Потенциальная вакцина от коронавируса, разработанная американской компанией Pfizer и немецкой BioNTech, во время испытаний показала более чем 90%-ную эффективность, сообщили накануне, 9 ноября, ее производители.

Президенты России и Азербайджана и премьер-министр Армении в ночь на вторник объявили, что война в Нагорном Карабахе прекращается. Президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил, что подписанием трехстороннего заявления ставится точка в урегулировании армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила во вторник, что Турция поддержала это трехстороннее заявление.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль коридора, соединяющего его с Арменией, будут находиться российские миротворцы.

Во вторник растет фондовая Европа (индексы DAX, CAC 40, FTSE растут на 0,3-1,5%), но слабо проседают американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 теряет 0,3%).

МосБиржа РТС Pfizer BioNTech Коронавирус Нагорный Карабах

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