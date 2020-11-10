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Что произошло за день: вторник, 10 ноября

Новые ограничения в Москве, российские миротворцы в Карабахе и слово года

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Суточный прирост новых случаев COVID-19 в РФ составил 20 977, это на 821 меньше вчерашнего; больше всего в Москве - 5 902 случаев.

- Москва усиливает ограничения из-за роста числа заболевших: запрещены культурные и развлекательные мероприятия с участием зрителей, барам и ночным клубам запрещена работа ночью, а студентов вузов и колледжей переведут на дистанционку до середины января.

- Первые российские миротворцы прибыли в Нагорный Карабах. Они будут развернуты вдоль линии соприкосновения в самом Карабахе и вдоль коридора, соединяющего его с Арменией. Что касается турецких военных, то в тексте трехстороннего заявления нету никаких упоминаний об их присутствии в регионе.

- Госдума одобрила назначение пяти новых министров и вице-премьера. Главой Минтранса стал гендиректор "Аэрофлота" Виталий Савельев, Минэнерго возглавил гендиректор ПАО "РусГидро" Николай Шульгинов, руководить Минстроем будет замминистра строительства Ирек Файзуллин, Алексей Чекунков станет министром по развитию Дальнего Востока и Арктики, а его бывший глава Александр Козлов - министром природных ресурсов и экологии. Глава Минэнерго Александр Новак станет новым вице-премьером.

- Духовное управление мусульман России запретило браки с немусульманками. Соответствующее богословское заключение Совета улемов было принято еще в июле, однако обнародовано лишь сейчас.

- Франция предложила реформировать Шенгенскую зону. В ближайшие дни Париж представит свой план другим странам ЕС.

- Индекс МосБиржи превысил 3000 пунктов впервые с начала сентября.

- Хабиб Нурмагомедов сохранил за собой первое место в объединенном, вне зависимости от весовой категории, рейтинге UFC.

- Суд перевел CEO банка "Траст" Хабарова из СИЗО под домашний арест.

- Словарь Collins назвал слово года - им стало "локдаун".

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