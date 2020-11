S&P 500 и Nasdaq выросли благодаря акциям технологических компаний

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Фондовые индексы США изменились разнонаправленно по итогам торгов в среду: S&P 500 и Nasdaq повысились, в то время как Dow Jones слабо опустился после двухдневного роста.

Ранее на этой неделе новость об успехе испытаний вакцины от COVID-19, разработанной американской компанией Pfizer Inc. и германской BioNTech, привела к тому, что инвесторы стали продавать акции технологических компаний и покупать циклические акции, которые зависят от экономического восстановления, что объясняет отставание Nasdaq на этой неделе, пишет CNBC.

Помимо этого, фармкомпания Eli Lilly получила разрешение Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) на использование ее препарата от коронавируса в чрезвычайных ситуациях.

В среду акции технологических компаний продемонстрировали восстановление. Бумаги Apple Inc. прибавили в цене 3%, Netflix Inc. – 2,2%, Facebook Inc. и Amazon.com Inc. – по 1,5%. Котировки Microsoft Corp. повысились на 2,6%.

Тем временем среднее количество новых случаев заражения коронавирусом в США за последние семь дней в понедельник достигло рекордных 108,96 тыс., что на 37% больше, чем неделей ранее, сообщает CNBC со ссылкой на данные Университета Джонса Хопкинса.

Эксперты Goldman Sachs повысили прогноз фондового индекса Standard & Poor's 500 на конец текущего года до 3700 пунктов с ранее ожидавшихся 3600 пунктов. По итогам торгов во вторник его значение составляло 3545,53 пункта. Также они ожидают, что до конца следующего года S&P 500 может вырасти до 4300 пунктов, а к концу 2022 года достичь 4600 пунктов.

Акции Lyft Inc. в среду подорожали на 1%. Американский сервис заказа такси улучшил показатели в третьем квартале по сравнению с предыдущим кварталом благодаря снятию в ключевых для компании городах карантинных мер, введенных для сдерживания распространения коронавируса.

Цена бумаг китайской Alibaba Group Holding Ltd. в Нью-Йорке снизилась на 0,3% после падения на 8,3% накануне на новостях о том, что власти Китая готовятся ужесточить регулирование деятельности интернет-платформ.

Котировки Aurora Cannabis Inc. упали на 7,7% после того, как компания объявила о планируемой докапитализации на $125 млн.

Акции Revlon Inc. подорожали на 22,5% на фоне надежд инвесторов на достижение соглашения между компанией и владельцами ее облигаций о реструктуризации долга.

Индекс Dow Jones Industrial Average опустился на 23,29 пункта (0,08%) и составил 29397,63 пункта.

Standard & Poor's 500 вырос на 27,13 пункта (0,77%) – до 3572,66 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 232,57 пункта (2,01%) и составил 11786,43 пункта.