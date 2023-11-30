Кабмин выделит еще 15 млрд руб. на финансирование автокомпонентной программы ФРП

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Правительство РФ направит дополнительные 15 млрд рублей на субсидирование льготных займов Фонда развития промышленности (ФРП) для проектов по локализации автокомпонентов, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства в четверг.

"Чтобы гарантировать бесперебойную работу конвейеров, необходимо локализовать внутри страны производство максимально возможного количества автокомпонентов - об этом мы неоднократно говорили, в том числе на наших стратегических сессиях. Правительство выделит Фонду развития промышленности дополнительно 15 млрд рублей. Субсидии будут направлены на финансирование не менее 10 значимых проектов, включая организацию серийного выпуска антиблокировочной тормозной системы и элементов пассивной безопасности", - сообщил Мишустин.

Он отметил, что принятое решение позволит увеличить темпы разработки и изготовления комплектующих. "При этом нужно держать на контроле конечную стоимость отечественных автомобилей. Президент особо отмечал необходимость смотреть на обоснованность этих цен", - добавил премьер.

Как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе Минпромторга, дополнительное финансирование автокомпонентной программы ФРП в объёме 15 млрд рублей выделяется на текущий год. Всего с момента запуска этой программы в прошлом году на её реализацию уже было направлено более 52 млрд руб.

Программа предполагает предоставление льготных займов предприятиям под 3-5% сроком до 7 лет на локализацию производства автокомпонентов при общем бюджете проекта от 100 млн руб. до 5 млрд руб.