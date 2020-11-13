Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 08:00Заразились
на 12.11В России 1 858 568+21 608В мире 52 733 290+606 497

ЦБ отозвал лицензию у Международного коммерческого банка

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Банк России отозвал лицензию на банковские операции у Международного коммерческого банка, говорится в сообщении ЦБ.

Лицензия отозвана с 13 ноября. Согласно пресс-релизу ЦБ, банк нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также занижал величину необходимых к формированию резервов на возможные потери. Регулятор в течение последнего года неоднократно применял к кредитной организации меры воздействия, в том числе вводил ограничения на привлечение денежных средств физлиц.

"Более 70% кредитного портфеля Международного коммерческого банка составляли низкокачественные ссуды, которые многократно реструктурировались с целью сокрытия реального уровня просроченной задолженности", - говорится в сообщении ЦБ.

Регулятор также аннулировал лицензию на осуществление МКБ профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

Банк МКБ (Москва) по итогам третьего квартала 2020 года занимает 289-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА". С МКБ из топ-10 банк никак не связан, его основные акционеры - предправления Владимир Кутовой, а также Николай Власов, Виктор Лямзин и Лариса Самоделок.

Банк является участником системы страхования вкладов.

Международный коммерческий банк ЦБ РФ

Новости

Дефицит бюджета США в октябре удвоился

Ozon и Сбербанк урегулировали разногласия по расторгнутой сделке

Источник сообщил о превышающем 2 млрд евро спросе на евробонды РФ

Онлайн-ритейлер "Утконос" впервые вышел за пределы Московского региона

Экономический кризис

Налоговые каникулы для малого и среднего бизнеса продлили до конца года

Рубль начал дешеветь к доллару вслед за снижением котировок нефти

Греф отметил, что США почти израсходовали ресурс для антироссийских санкций

Врио гендиректора "Аэрофлота" стал Андрей Чиханчин

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');