ЦБ отозвал лицензию у Международного коммерческого банка

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Банк России отозвал лицензию на банковские операции у Международного коммерческого банка, говорится в сообщении ЦБ.

Лицензия отозвана с 13 ноября. Согласно пресс-релизу ЦБ, банк нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также занижал величину необходимых к формированию резервов на возможные потери. Регулятор в течение последнего года неоднократно применял к кредитной организации меры воздействия, в том числе вводил ограничения на привлечение денежных средств физлиц.

"Более 70% кредитного портфеля Международного коммерческого банка составляли низкокачественные ссуды, которые многократно реструктурировались с целью сокрытия реального уровня просроченной задолженности", - говорится в сообщении ЦБ.

Регулятор также аннулировал лицензию на осуществление МКБ профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

Банк МКБ (Москва) по итогам третьего квартала 2020 года занимает 289-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА". С МКБ из топ-10 банк никак не связан, его основные акционеры - предправления Владимир Кутовой, а также Николай Власов, Виктор Лямзин и Лариса Самоделок.

Банк является участником системы страхования вкладов.