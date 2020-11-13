Минфин предложил разрешить размещение части средств ФНБ в драгметаллах

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Минфин РФ предлагает разрешить размещать часть средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) на депозитах и остатках на банковских счетах в Центральном банке в драгоценных металлах.

Проект соответствующих поправок в Бюджетный кодекс опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Так, поправками предлагается внести изменения в статью 96.11 "Управление средствами Фонда национального благосостояния", расширив перечень активов, в которые могут размещаться средства ФНБ. Пункт "депозиты и остатки на банковских счетах в Центральном банке" дополняется словами "в том числе в драгоценных металлах".

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, такие активы выступают традиционно "защитными". Прежде всего, речь идет о золоте, говорится в записке, доля которого в международных резервах Банка России на 1 ноября составила около четверти всех вложений (23,8%).

Данное изменение направлено на диверсификацию вложений ФНБ в целях обеспечения их сохранности и повышения доходности размещения средств фонда, оно поддержано Минэкономразвития России и ЦБ РФ, говорится в записке.

Для реализации предложений Минфина потребуется изменить акт правительства, определяющий порядок управления средствами фонда.