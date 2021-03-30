"Распадская" предварительно договорилась продать шахту "Абашевская" за 400 млн рублей

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Группа "Распадская" 25 марта подписала предварительное соглашение с третьей стороной о заключении договора на продажу шахты "Абашевская" (дочерняя компания "Южкузбассугля") за 400 млн рублей ($5 млн по курсу на 25 марта), говорится в годовом отчете угольной компании.

"Распадская" должна получить за нее деньги до 31 марта 2022 года.

Шахта "Абашевская", одна из старейших на Кузбассе, была закрыта еще в 2014 году и сейчас законсервирована. Evraz прекратил на ней работы после непрерывной добычи на шахте на протяжении почти 70 лет из-за критических показателей метанообильности (25-30 куб. м/т) и обводненности ранее отработанных горизонтов.

В конце 2020 года "Распадская" приобрела 100% "Южкузбассугля" у "Евраз НТМК", за 67,7 млрд рублей (около $920 млн).

Evraz владеет около 90,9% ПАО "Распадская", еще 2,5% - на балансе "Распадской" после выкупа у миноритарных акционеров в рамках оферты. Free float на данный момент составляет около 6,5%.