Подмосковная стройкомпания хочет банкротить оператора "Жуковского" наряду с ФНС

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Подмосковное ООО "Ривне инвест групп" намерено обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании банкротом управляющего аэропортом "Жуковский" АО "Рампорт аэро", иск о банкротстве которого уже подала Федеральная налоговая служба (ФНС).

Соответствующее уведомление от ООО от 29 июня размещено на Федресурсе.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", основной вид деятельности ООО "Ривне инвест групп", зарегистрированного в Люберцах в 2016 г. - строительство жилых и нежилых зданий. Выручка компании по РСБУ по итогам 2020 г. составила 180,6 млн руб. (-12,4%), чистая прибыль - 4,4 млн руб. (-84,1%).

Как сообщалось, 21 июня заявление о банкротстве оператора "Жуковского" в областной Арбитражный суд уже направила Межрайонная инспекция ФНС России №1 по Московской области.

В пресс-службе "Рампорт аэро" сообщали, что заявление регулятора "носит технический характер, банкротство аэропорту не грозит".

"Речь идет о задолженности, образовавшейся в части уплаты налогов по итогам крайне тяжелого для всей авиационной отрасли 2020 года. Этот долг планируется погасить в течение ближайших двух недель. Сохраняющиеся ограничения международных пассажирских перевозок все еще оказывают негативное влияние, но аэропорт не испытывает критических проблем, операционные показатели постепенно восстанавливаются, и выплаты по текущим обязательствам осуществляются без задержек", - говорил "Интерфаксу" представитель компании.

Повод к банкротству

В ноябре прошлого года сообщалось, что "Рампорт аэро" допустило просрочку по уплате налогов, в связи с чем операции по его банковским счетам были заморожены. Сумма задолженности перед ФНС оценивалась в 11,96 млн руб., следовало из материалов "СПАРКа". По решению регулятора были приостановлены операции компании с Альфа-банком, Сбербанком, Совкомбанком, Синко-банком, банками "Возрождение", "Солидарность".

Возникновение задолженности было вызвано трудностями, "с которыми столкнулись все компании-представители сферы пассажирских авиаперевозок в период мировой пандемии коронавирусной инфекции", объясняли в пресс-службе "Рампорт аэро". В рамках постановления правительства РФ были достигнуты договоренности о предоставлении отсрочки по выплатам, говорили в компании, уточняя, что ситуация не отразилась на операционной деятельности аэропорта.

Просрочки

Оператор "Жуковского" уже попадал в негативный реестр ФНС из-за просрочки по уплате налогов в 2018 году. Речь шла о налогах за 2017 год, причиной был "кассовой разрыв, возникший в результате сезонности в периодах работы аэропорта", объяснял представитель "Рампорт аэро". Размер долга не уточнялся, впоследствии он был уплачен.

В 2019 году "Жуковский" обслужил 1,32 млн пассажиров, принеся "Рампорт аэро" 464 млн руб. выручки и 287 млн руб. чистого убытка по РСБУ. В прошлом году на фоне COVID-кризиса перевозок пассажиропоток аэропорта упал почти в 3 раза, до 475 тыс., при этом выручка оператора упала до 249 млн руб., а убыток достиг 763 млн руб.

В 2021 "Жуковский" начал восстанавливать пассажиропоток, утверждает представитель "Рампорт Аэро": с 20 тыс. в месяц в начале года до 65-70 тыс. в июне. В текущем расписании, по его словам, аэропорт обслуживает рейсы "Уральских авиалиний", Red Wings, flydubai, "Белавиа", AZUR air, Buta, "Узбекских авиалиний", с июля ожидается возобновление рейсов таджикской Somon Air.