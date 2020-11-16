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Рубль вырос к доллару и евро из-за дорожающей нефти и спроса на риск

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Доллар и евро заметно снижаются на Московской бирже в понедельник вечером; рубль укрепляется к бивалютной корзине благодаря росту нефтяных цен и сохраняющемуся спросу глобальных инвесторов на активы и валюты развивающихся стран.

Курс доллара США составил 76,405 руб. в 19:00, что на 98,25 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 90,4325 руб., подешевев на 1,15 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 1,06 рубля - до 82,72 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", укрепление рубля к доллару и евро 16 ноября является следствием благоприятной ситуации на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках. Глобальные инвесторы продолжают покупать рисковые активы после состоявшихся в США президентских выборов, а также на новостях о разработке вакцин от COVID-19.

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Цены на нефть ускорили рост в ходе торгов в понедельник на фоне новостей об успехе испытаний еще одной вакцины от коронавируса, разработанной компанией Moderna. Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 по московскому времени составила $44,4 за баррель, что на 3,8% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени составила $41,7 за баррель, что на 3,9% выше уровня предыдущих торгов.

Американская биотехнологическая компания Moderna в понедельник сообщила, что третья фаза исследований ее вакцины от коронавируса, в которой приняли участие 30 тыс. человек, "отвечает статистическим критериям с эффективностью вакцины в 94,5%". Такой показатель эффективности основан на данных испытаний с участием 95 пациентов с подтвержденными случаями коронавируса: 90 из них получили плацебо и только пять - вакцину компании Moderna. "Этот положительный промежуточный анализ третьей фазы нашего исследования дает первое клиническое подтверждение того, что наша вакцина может предотвратить COVID-19, в том числе тяжелое протекание заболевания", - заявил глава Moderna Стефан Бансель. По словам главного инфекциониста США Энтони Фаучи, это "очень впечатляющие результаты". Фаучи сказал, что вакцинация может начаться во второй половине декабря.

Несмотря на позитивные новости о вакцине, страны ОПЕК+ могут отложить запланированное на январь восстановление добычи на фоне второй волны пандемии, пишет Bloomberg. Министры обсуждают отсрочку на три-шесть месяцев, заявили агентству делегаты. Министры ОПЕК+ проведут промежуточную встречу во вторник, чтобы оценить ситуацию на рынке, и могут принять окончательное решение через две недели.

Росту нефтяных цен также способствуют надежды на то, что карантинные меры в США в этот раз будут не такими жесткими, как весной. Один из главных советников Джо Байдена по вопросам борьбы с распространением заболевания Вивек Мерти назвал локдауны крайней мерой. В интервью телеканалу Fox он отметил, что власти страны многому научились с весны, поэтому они рассматривают санитарные меры не как "кнопку выключения", а как "регулятор, который можно усилить или убавить в зависимости от степени опасности".

"Сегодня на внутреннем валютном рынке наблюдается укрепление нацвалюты. Доллар и евро теряют к рублю чуть более 1%. Помимо общемирового оптимизма, связанного с разработкой вакцины от COVID-19, значимую поддержку нацвалюте оказывают растущие цены на нефть, в частности котировки Brent сегодня вновь поднялись выше $44 за баррель. При этом на глобальном рынке наблюдается спрос практически на все валюты развивающихся стран, за исключением турецкой лиры, которая теряет к доллару порядка 1%. Остальные же валюты emerging markets прибавляют к доллару от 0,4% до 1%, и рубль в этом плане движется в рамках этой динамики. Если же брать перспективу ближайшей недели, то сохраняется риск ослабления нацвалюты, что может быть связано с возможным ухудшением ситуации на рынке энергоносителей, потому что фундаментальные факторы остаются довольно слабыми. К тому же нельзя исключить и начала волны фиксации прибыли по широкому спектру рисковых активов, что приведет к коррекционному снижению и валют развивающихся стран, и в этом случае рубль может опуститься в новый ценовой диапазон - 77-80 руб. за доллар", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.

В свою очередь начальник отдела анализа банков и денежного рынка компании "Велес Капитал" Юрий Кравченко отмечает, что в начале недели на валютных площадках развивающихся стран вновь возобладал "аппетит к риску", вызванный сообщениями об успешном испытании еще одной вакцины от COVID-19. Российский рубль и его основные "коллеги" по emerging markets весь день пребывали в заметном плюсе, хотя в числе исключений можно было отметить турецкую лиру, продолжавшую терять позиции в паре с долларом. При этом российский рубль опережал другие валюты по укреплению, прибавляя ближе к вечеру чуть более 1%, как в паре с долларом, так и с евро. Дополнительным драйвером для укрепления рубля выступал рост нефтяных котировок.

По словам аналитиков Sberbank CIB, сегодня рубль дорожает вместе с остальными валютами развивающихся стран и нефтью. На рынках преобладает оптимизм после того, как на выходных 15 стран АТР, включая Китай, Южную Корею, Японию, Индонезию, Австралию и Новую Зеландию, на которые приходится 30% мирового ВВП, объявили о создании крупнейшей в мире зоны свободной торговли. Этот оптимизм сильнее негатива от сложной эпидемиологической ситуации в Европе, где Австрия ввела повторный жесткий карантин, и США, где количество новых случаев заражения достигло почти 180 тыс. в сутки, а отдельные штаты рассматривают ужесточение карантинных ограничений. Вероятно, рынок поддерживают сообщения о том, что в команде Джо Байдена настроены против введения общенационального карантина. Кроме того, опубликованные сегодня данные по промпроизводству, розничным продажам и инвестициям за октябрь в Китае оказались лучше ожиданий, подтверждая сохранение высоких темпов роста.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30) ЦБ РФ снизил официальный курс доллара на 17 ноября на 40,65 копейки, до 76,9197 руб., и опустил курс евро на 14,93 копейки, до 91,1729 руб.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" снизился в понедельник на 59,33 копейки по отношению к пятнице и составил 76,7695 руб. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 упал на 70,12 копейки, до 76,7326 руб. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 598,366 млн, из которых $748,687 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 849,679 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" 16 ноября снизился на 28,47 копейки, до 91,0864 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК опустился на 64,78 копейки и составил 90,8643 руб. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR490,98 млн, из которых EUR157,91 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR333,07 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке как краткосрочных, так и среднесрочных (1-6 месяцев) рублевых межбанковских кредитов (МБК) 16 ноября лишь незначительно изменились по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" снизилась всего на 1 базисный пункт (б.п.) - до 4,44% годовых, ставка по кредитам на семидневный срок также опустилась на 1 б.п. - до 4,48% годовых. Вместе с тем ставка MosPrime Rate на срок 3 месяца выросла на 2 б.п. - до 4,7% годовых, а ставки на срок 1 месяц и 6 месяцев не изменились за день и составили 4,54% и 4,76% годовых, соответственно.

курсы валют рубль доллар евро

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