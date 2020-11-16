Brent подорожала до $44,46 за баррель на новостях о вакцине Moderna

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок ускорили рост в ходе торгов в понедельник на фоне новостей об успехе испытаний еще одной вакцины от коронавируса, разработанной Moderna Inc.

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:24 по московскому времени в понедельник составляет $44,46 за баррель, что на $1,68 (3,93%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $41,73 за баррель, что на $1,6 (3,99%) выше уровня предыдущих торгов.

Американская биотехнологическая компания в понедельник сообщила, что третья фаза исследований ее вакцины от коронавируса, в которой приняли участие 30 тыс. человек, "отвечает статистическим критериям с эффективностью вакцины в 94,5%". Такой показатель эффективности основан на данных испытаний с участием 95 пациентов с подтвержденными случаями коронавируса: 90 из них получили плацебо и только пять - вакцину компании Moderna.

"Этот положительный промежуточный анализ третьей фазы нашего исследования дает первое клиническое подтверждение того, что наша вакцина может предотвратить COVID-19, в том числе тяжелое протекание заболевания", - заявил глава Moderna Стефан Бансель.

По словам главного инфекциониста США Энтони Фаучи, это "очень впечатляющие результаты". Фаучи сказал, что вакцинация может начаться во второй половине декабря.

На прошлой неделе стоимость Brent выросла на 8,4%, WTI - на 8,1%, свидетельствуют данные Dow Jones Market Data. Поддержку рынку также оказали новости об успешных испытаниях вакцины от коронавируса.

Несмотря на позитивные новости о вакцине, ОПЕК+ могут отложить запланированное на январь восстановление добычи на фоне второй волны пандемии, пишет Bloomberg. Министры обсуждают отсрочку на три-шесть месяцев, заявили агентству делегаты.

Министры ОПЕК+ проведут промежуточную встречу во вторник, чтобы оценить ситуацию на рынке, и могут принять окончательное решение через две недели.

Росту нефтяных цен также способствуют надежды на то, что карантинные меры в США в этот раз будут не такими жесткими, как весной. Один из главных советников Джо Байдена по вопросам борьбы с распространением заболевания Вивек Мерти назвал локдауны крайней мерой. В интервью телеканалу Fox он отметил, что власти страны многому научились с весны, поэтому они рассматривают санитарные меры, не как "кнопку выключения", а как "регулятор, который можно усилить или убавить в зависимости от степени опасности".

"Заявление советника Байдена о том, что он против введения жесткого национального карантина, хорошая новость для энергетического спроса в Северной Америке. Это одна из главных новостей, которая подталкивает цены вверх этим утром", - считает стратег DailyFX Маргарет Ян, которую цитирует S&P Global Platts.

Помимо этого, оптимизм рынка связан с подписанием странами АСЕАН в выходные в Ханое крупнейшего в мире соглашения о свободной торговле, или документа о всестороннем региональном экономическом партнерстве (ВРЭП). Это соглашение формирует торговое объединение, на которое приходится треть мирового ВВП. По словам Маргарет Ян, это соглашение "может дать долгосрочную поддержку экономической активности в регионе".

Тем временем данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes, опубликованные в пятницу, показали рост числа действующих добывающих нефтяных установок в США по итогам восьмой недели подряд. Число действующих нефтяных установок на прошлой неделе выросло на 10 единиц, до 236 установок.