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Правительство РФ не увидело необходимости во втором пакете господдержки авиакомпаний

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Правительство РФ пока не видит необходимости в предоставлении авиакомпаниям второго пакета мер господдержки на фоне COVID-кризиса перевозок, сообщил первый вице-премьер Андрей Белоусов.

"Пока нет. Потому что мы еще даже 23,4 млрд руб. (предоставленных ранее субсидий - ИФ) не выбрали. Более сложная, с моей точки зрения, ситуация - в аэропортах. Но у нас летом и в сентябре количество внутренних авиаперевозок увеличилось, соответственно, пошли поступления в бюджеты компаний. Сейчас ситуация осложнилась, но не так, как весной", - сказал Белоусов журналистам на форуме "Транспортная неделя" в пятницу.

По его словам, правительство сейчас внимательно наблюдает за состоянием международных перевозок.

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"Будем смотреть. Пока каких-то существенных дополнительных мер поддержки мы не планируем, кроме пролонгации реструктуризации ранее отсроченных платежей для МСП, это касается транспорта тоже", - отметил Белоусов.

Весной правительство выделило на поддержку всех российских авиаперевозчиков в период пандемии 23,4 млрд руб. (источник - резервный фонд). Деньги распределялись из расчета 365 руб. за каждого пассажира, "потерянного" в феврале-июле 2020 года по сравнению с тем же периодом 2019 года. Отдельно 7,9 млрд руб. достались сразу и без привязки к трафику группе "Аэрофлот". Субсидии можно было направить на зарплаты персоналу, лизинговые платежи, оплату стоянки воздушных судов.

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Фактически на данный момент компаниям выделено 15 млрд руб., чтобы распределить оставшиеся деньги, нужно внести изменения в постановление правительства. Проект такого документа готов, но его согласование "подвисло" в Минфине, сообщил накануне замруководителя Росавиации Алексей Новгородов.

Помимо отраслевых субсидий, адресная господдержка была оказана "Аэрофлоту". В ходе допэмиссии РФ выкупила на средства Фонда национального благосостояния акции компании на 50 млрд руб. Около 30 млрд руб. внесли инвесторы в ходе рыночной части SPO, при этом якорными инвесторами выступили подконтрольный государству РФПИ с суверенными фондами Ближнего Востока. Акции "Аэрофлота" на 5 млрд руб. приобрел ВТБ.

Андрей Белоусов

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