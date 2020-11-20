Правительство РФ не увидело необходимости во втором пакете господдержки авиакомпаний

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Правительство РФ пока не видит необходимости в предоставлении авиакомпаниям второго пакета мер господдержки на фоне COVID-кризиса перевозок, сообщил первый вице-премьер Андрей Белоусов.

"Пока нет. Потому что мы еще даже 23,4 млрд руб. (предоставленных ранее субсидий - ИФ) не выбрали. Более сложная, с моей точки зрения, ситуация - в аэропортах. Но у нас летом и в сентябре количество внутренних авиаперевозок увеличилось, соответственно, пошли поступления в бюджеты компаний. Сейчас ситуация осложнилась, но не так, как весной", - сказал Белоусов журналистам на форуме "Транспортная неделя" в пятницу.

По его словам, правительство сейчас внимательно наблюдает за состоянием международных перевозок.

"Будем смотреть. Пока каких-то существенных дополнительных мер поддержки мы не планируем, кроме пролонгации реструктуризации ранее отсроченных платежей для МСП, это касается транспорта тоже", - отметил Белоусов.

Весной правительство выделило на поддержку всех российских авиаперевозчиков в период пандемии 23,4 млрд руб. (источник - резервный фонд). Деньги распределялись из расчета 365 руб. за каждого пассажира, "потерянного" в феврале-июле 2020 года по сравнению с тем же периодом 2019 года. Отдельно 7,9 млрд руб. достались сразу и без привязки к трафику группе "Аэрофлот". Субсидии можно было направить на зарплаты персоналу, лизинговые платежи, оплату стоянки воздушных судов.

Фактически на данный момент компаниям выделено 15 млрд руб., чтобы распределить оставшиеся деньги, нужно внести изменения в постановление правительства. Проект такого документа готов, но его согласование "подвисло" в Минфине, сообщил накануне замруководителя Росавиации Алексей Новгородов.

Помимо отраслевых субсидий, адресная господдержка была оказана "Аэрофлоту". В ходе допэмиссии РФ выкупила на средства Фонда национального благосостояния акции компании на 50 млрд руб. Около 30 млрд руб. внесли инвесторы в ходе рыночной части SPO, при этом якорными инвесторами выступили подконтрольный государству РФПИ с суверенными фондами Ближнего Востока. Акции "Аэрофлота" на 5 млрд руб. приобрел ВТБ.