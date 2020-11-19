Минтранс до 3 декабря должен просчитать экспорт белорусских нефтепродуктов через РФ

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Министерство транспорта РФ должно к 3 декабря подготовить экономические расчеты по возможности использования российской инфраструктуры для экспорта белорусских нефтепродуктов.

Как сообщили "Интерфаксу" несколько источников, знакомых с ситуацией, такое поручение было сделано по итогам встречи вице-премьеров РФ Александра Новака и Алексея Оверчука с вице-премьером Белоруссии Юрием Назаровым 18 ноября.

По словам одного из собеседников агентства, Белоруссия хотела бы, чтобы совокупные транспортные расходы на новом направлении были не больше, чем при действующей схеме поставок через Прибалтику. В то же время такой подход не устраивает российскую сторону, так как в этом случае логистический вариант будет экономически не привлекателен для РФ, добавил другой источник агентства.

Расчеты должны быть подготовлены к началу декабря, когда планируется встреча премьеров двух стран, уточнил один из собеседников.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее заявил, что в качестве ответных мер на санкции балтийских стран Белоруссия перестанет пользоваться их портами для перевалки своих экспортных грузов (в основном, калийные удобрения и нефтепродукты).

Основной объем транспортируемых морским путем белорусских грузов переваливается в Клайпедском порту Литвы. Концерн "Белнефтехим" отмечал, что ведет активные переговоры с российскими компаниями о возможности и условиях перенаправления перевалки белорусских нефтепродуктов из прибалтийских портов в порты РФ в объеме до 6 млн тонн в год (практически весь объем экспорта белорусских нефтепродуктов морским путем).

В сентябре Новак в статусе главы министерства энергетики пояснял, что в северо-западном кластере РФ есть свободные мощности - порт Приморск, Санкт-Петербург, Усть-Луга.

Как ожидается, премьер-министр РФ Михаил Мишустин встретится со своими коллегами из Евразийского экономического союза 4 декабря в Москве в рамках очередного заседания межправсовета ЕАЭС.