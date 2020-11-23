Fitch и Moody's понизили рейтинги ЮАР из-за пандемии

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Международные рейтинговые агентства Fitch и Moody's понизили рейтинги ЮАР, отметив существенное ухудшение бюджетных показателей страны в результате кризиса, вызванного пандемией.

Fitch понизило долгосрочные рейтинги ЮАР в иностранной и национальной валюте с "BB" до "BB-", Moody's - с "Ba1"до "Ba2". Прогноз обоих агентств для рейтингов страны - "негативный".

S&P подтвердило долгосрочный рейтинг ЮАР в иностранной валюте на уровне "BB-", в национальной валюте - "BB". Прогноз по рейтингу - "стабильный".

"Понижение рейтингов ЮАР и "негативный" прогноз отражают высокий и растущий госдолг страны, причем ситуацию усугубляет экономический шок, вызванный пандемией COVID-19", - объяснили аналитики Fitch.

По прогнозу Fitch, ВВП ЮАР сократится на 7,3% в 2020 году и увеличится соответственно на 4,8% и 2,5% в 2021 и 2022 годах.

"Кризис, вызванный пандемией коронавируса, привел к существенному снижению доходов бюджета, а также к увеличению расходов, что резко ухудшило уже и без того слабые госфинансы", - отмечают в Fitch.

Эксперты агентства ожидают, что дефицит бюджета ЮАР достигнет 16,3% ВВП в финансовом году, завершающемся в марте 2021 года. Это существенно превысит как показатель предыдущего финансового года - 6,4% ВВП, так и последний прогноз правительства страны - 15,7% ВВП.

"Восстановление экономики в 2021 году и завершение срока действия антикризисных программ приведут к снижению дефицита бюджета в следующем финансовом году, однако правительству будет трудно достичь цели снижения дефицита до 7,3% ВВП в финансовом году, завершающемся в марте 2024 года", - полагают в Fitch.

Аналитики Moody's также ждут долгосрочных последствий кризиса, вызванного пандемией, для бюджета ЮАР, который, по их оценкам, привел к потере бюджетных доходов в размере порядка 5% ВВП.

"Дефицит бюджета ЮАР в этом финансовом году будет более значительным, чем мы ожидали в марте, и в среднесрочной перспективе дефициты останутся крупными в связи с существенно более быстрым, чем прогнозировалось, ростом долговой нагрузки", - отмечают в Moody's. По оценкам агентства, отрицательное сальдо бюджета ЮАР в текущем финансовом году составит порядка 15% ВВП.

В S&P прогнозируют снижение ВВП ЮАР на 7,3% в 2020 году, отмечая негативные последствия пандемии COVID-19 и карантинных мер, введенных для сдерживания распространения коронавируса. ВВП будет расти в среднем на 2,5% в 2021-2023 годах, однако экономика страны сможет вернуться к докризисным уровням только к 2023 году, полагают эксперты агентства.

Дефицит бюджета ЮАР в текущем финансовом году, согласно прогнозу S&P, составит 15,9% ВВП. Аналитики ожидают его постепенной консолидации со следующего финансового года, стартующего в апреле 2021 года, прогнозируя средний дефицит на уровне 9,7% ВВП в ближайшие три года.