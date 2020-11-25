ЦБ РФ 23 ноября продал валюту на 6,5 млрд руб.

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - ЦБ РФ 23 ноября продал валюту на 6,5 млрд рублей, следует из данных Банка России.

Днем ранее объем продаж валюты составил 6,5 млрд рублей.

Банк России проводит операции с иностранной валютой на рынке в рамках механизма бюджетного правила: при росте цены на нефть выше цены отсечения осуществляются покупки валюты, при ее снижении ниже этого уровня - продажи. В случае снижения цены на нефть марки Urals ниже базовой отметки (в 2020 году - $42,4 за баррель) образуются недополученные нефтегазовые доходы федерального бюджета, которые финансируются за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), для чего и осуществляется продажа валюты на рынке.

Регулярные операции по продаже валюты в рамках бюджетного правила начались 7 апреля, по завершении упреждающих, которые стартовали 10 марта. До 12 мая среднедневной объем продаж составлял 3,5 млрд рублей, затем он был увеличен до 11,4 млрд рублей, потом последовательно снижался до 2,5 млрд рублей. На период с 7 октября по 6 ноября ежедневные продажи снова увеличивались - до 5,8 млрд рублей, а начиная с 9 ноября и по 4 декабря возвращаются на уровень 2,5 млрд рублей.

В дополнение к регулярным операциям Банк России с 1 октября по 30 декабря 2020 года осуществляет дополнительные операции по продаже валюты, оставшейся в результате взаимозачета объема ее продаж в рамках сделки по Сбербанку с объемами покупок в рамках бюджетного правила, отложенных в 2018 году и в марте-апреле 2020 года, а также с объемом осуществленных в марте-апреле 2020 года упреждающих продаж валюты. Кроме того, с 26 октября регулятор приступил к продаже валюты в рамках конвертации средств ФНБ для покупки акций "Аэрофлота". Объем дополнительных продаж валюты (с учетом сделок по Сбербанку и "Аэрофлоту") в день не должен превысить 4 млрд рублей.