Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:41Заразились
на 28.11В России 2 242 633+27 100В мире 61 645 535+671 885

Стройку "Северного потока 2" планируется возобновить в декабре

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Nord Stream 2 AG планирует возобновить в ближайшие недели строительство остановленной год назад стройки морской магистрали. Пока сообщается о планах достроить небольшой участок в германских водах.

"Мы планируем возобновить работы по трубоукладке с использованием судна с якорным позиционированием в исключительной экономической зоне Германии (ИЭЗ) в этом году", - сообщили журналистам в проектной компании газопровода.

По данным сайта радиостанции NDR, работы возобновятся в субботу 5 декабря.

В миреВ ФРГ попросили США не вводить новые санкции против "Северного потока 2"Читать подробнее

"Мы назовем конкретное судно, которое будет использовано, позже. На данном этапе план предусматривает укладку отрезка в 2,6 км на каждой из ниток газопровода", - сообщили в Nord Stream 2 AG.

Строительство газопровода "Северный поток 2" было остановлено почти год назад после принятия включения в военный бюджет США санкций в отношении судов, ведущих морскую укладку труб. После введения санкций швейцарский подрядчик Allseas свернул работы на проекте. Как заявили в "Газпроме", "проект "Северный поток 2", который построен уже почти на 94%, будет завершен российской стороной".

"Последующие шаги будут определены позже", - сказали "Интерфаксу" в проектной компании на вопрос о перспективах достройки остальной части магистрали.

Ранее заместитель председателя правления ПАО "Газпром", генеральный директор ООО "Газпром экспорт" Елена Бурмистрова сообщала: "Сроки окончания строительства газопровода зависят от множества факторов, включая технические характеристики судов (в том числе вспомогательных) и оборудования, а также погодных условий в период проведения работ на морском участке. Прилагается максимум усилий для скорейшего завершения этого коммерческого проекта, несмотря на высокую политизированность полемики вокруг него".

"Для строительства газопровода получены все необходимые разрешения. А совсем недавно Датское энергетическое агентство выдало и разрешение на эксплуатацию участка газопровода, проходящего на шельфе страны", - добавила Бурмистрова.

Северный поток 2 Германия Nord Stream 2

Новости по теме

Новости

Кудрин не исключил роста безработицы в РФ из-за второй волны COVID-19

Кудрин не исключил роста безработицы в РФ из-за второй волны COVID-19

Кудрин спрогнозировал рост числа бедных в России по итогам года

"Открытие" передаст "Трасту" 9% акций ВТБ на рыночных условиях

ЦБ даст "Трасту" до 79,8 млрд рублей на покупку непрофильных активов "Открытия"

Facebook собрался выпустить свою криптовалюту в начале 2021 года

Украинский бизнесмен проиграл иск к миллиардеру Рыбакову

Украинский бизнесмен проиграл иск к миллиардеру Рыбакову

Трубоукладчик "Академик Черский" покинул порт Мукран

Биткойн упал на 10% после достижения 3-летнего максимума

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');