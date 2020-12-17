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ЭфирПутин: пресс-конференция-2020Обновлено в 16:44

Курс биткойна достигал рекордных $23770

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - В четверг 17 декабря курс биткойна взлетел до нового рекорда - $23770, поднявшись более чем на 10% на торгах в четверг, свидетельствуют данные CoinDesk.

Однако в течение следующих 30 минут после подъема до этого уровня курс криптовалюты упал более чем на $1500 - до $22185.

По данным на 15:00 по Москве, биткойн стоит $22648.

Предыдущий рекорд отмечался только в среду - взлет до $20 615.

В текущем году стоимость биткойна подскочила почти втрое, в том числе за последний месяц - на 16% на фоне активного притока институциональных инвесторов в криптовалюты.

Аппетит к риску поддерживают масштабные вливания Федеральной резервной системы и центробанков других стран, а также растущие ожидания, что пандемия коронавируса будет взята под контроль благодаря появлению вакцин. В этих условиях инвесторы готовы вкладывать средства в рискованные активы, включая биткойн, учитывая, что доходность наиболее надежных активов, таких как гособлигации, близка к нулю.

CoinDesk биткойн

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