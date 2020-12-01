Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:49Заразились
на 01.12В России 2 322 056+26 402В мире 63 236 804+506 078

Zoom вновь отчиталась о рекордной выручке

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Американская Zoom Video Communications, предоставляющая услуги удаленной конференц-связи, в очередной раз зафиксировала рекордную квартальную выручку и вновь повысила прогноз на текущий финансовый год.

В то же время компания отчиталась о росте расходов, что разочаровало инвесторов, пишет Dow Jones. Акции Zoom подешевели на дополнительных торгах в США.

Как сообщается в пресс-релизе компании, ее выручка по итогам третьего финансового квартала, завершившегося 31 октября, составила $777,2 млн по сравнению со $166,6 млн за сопоставимый период прошлого года.

Чистая прибыль увеличилась до $198,4 млн, или $0,66 в расчете на акцию, по сравнению с $2,2 млн, или $0,01 на акцию, годом ранее. Скорректированная прибыль выросла до $0,99 с $0,09 на акцию.

Аналитики в среднем прогнозировали выручку на уровне $694 млн, чистую прибыль - $149 млн, по данным FactSet.

Предоставление пользователям ряда услуг на бесплатной основе оказало давление на прибыльность компании. Валовая маржа в третьем финквартале упала до 67% с 71% за предыдущие три месяца на фоне активных расходов Zoom на облачные услуги.

Между тем компания отметила существенный рост числа подписчиков платных услуг. На конец третьего финквартала у нее было около 433,7 тыс. корпоративных клиентов с числом сотрудников более 10, что примерно на 458% выше показателя на аналогичную дату годом ранее. За последние 12 месяцев 1289 клиентов принесли компании доход более чем в $100 тыс. Их число увеличилось на 136%.

Zoom прогнозирует выручку в четвертом финквартале в диапазоне от $806 млн до $811 млн, скорректированную прибыль - на уровне $0,77-$0,79 на акцию. Аналитики, опрошенные FactSet, оценивают эти показатели на уровне $728 млн и $0,62 на акцию соответственно.

Компания повысила прогноз на весь финансовый год в третий раз с начала пандемии, закрепившись на позиции одного из основных бенефициаров перехода на удаленную работу и обучение.

Zoom сообщила, что теперь ожидает выручку за текущий фингод, завершающийся в январе, в диапазоне от $2,575 млрд до $2,58 млрд по сравнению с предыдущим прогнозом на уровне $2,37-2,39 млрд.

Акции Zoom в ходе дополнительных торгов в понедельник снизились на 5,12%. С начала года капитализация компании, которая вышла на открытый рынок в апреле 2019 года, увеличилась примерно на 603,1% и составляет $134,14 млрд.

Zoom

Новости

Сбербанк получил 3 млн жалоб на звонки мошенников и попытки снять деньги

Экономический кризис

В "черную пятницу" россияне предпочли онлайн-магазины походам в ТЦ

В "черную пятницу" россияне предпочли онлайн-магазины походам в ТЦ

Нефть подешевела после переноса заседания ОПЕК+

ОПЕК нашел консенсус внутри, но не снаружи - заседание ОПЕК+ перенесено. Обобщение

ОПЕК нашел консенсус внутри, но не снаружи - заседание ОПЕК+ перенесено. Обобщение

Источник сообщил о переносе заседания ОПЕК+

Электронная коммерция доросла до стратегии Сбербанка. Обобщение

Что произошло за день: понедельник, 30 ноября

Алжирский министр заявил, что в ОПЕК договорились продлить ограничения на I кв.

Курс биткойна превысил зафиксированный в 2017 году рекорд

Курс биткойна превысил зафиксированный в 2017 году рекорд

Высокая цена акций впервые заставила "Роснефть" приостановить buyback

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');