Zoom вновь отчиталась о рекордной выручке

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Американская Zoom Video Communications, предоставляющая услуги удаленной конференц-связи, в очередной раз зафиксировала рекордную квартальную выручку и вновь повысила прогноз на текущий финансовый год.

В то же время компания отчиталась о росте расходов, что разочаровало инвесторов, пишет Dow Jones. Акции Zoom подешевели на дополнительных торгах в США.

Как сообщается в пресс-релизе компании, ее выручка по итогам третьего финансового квартала, завершившегося 31 октября, составила $777,2 млн по сравнению со $166,6 млн за сопоставимый период прошлого года.

Чистая прибыль увеличилась до $198,4 млн, или $0,66 в расчете на акцию, по сравнению с $2,2 млн, или $0,01 на акцию, годом ранее. Скорректированная прибыль выросла до $0,99 с $0,09 на акцию.

Аналитики в среднем прогнозировали выручку на уровне $694 млн, чистую прибыль - $149 млн, по данным FactSet.

Предоставление пользователям ряда услуг на бесплатной основе оказало давление на прибыльность компании. Валовая маржа в третьем финквартале упала до 67% с 71% за предыдущие три месяца на фоне активных расходов Zoom на облачные услуги.

Между тем компания отметила существенный рост числа подписчиков платных услуг. На конец третьего финквартала у нее было около 433,7 тыс. корпоративных клиентов с числом сотрудников более 10, что примерно на 458% выше показателя на аналогичную дату годом ранее. За последние 12 месяцев 1289 клиентов принесли компании доход более чем в $100 тыс. Их число увеличилось на 136%.

Zoom прогнозирует выручку в четвертом финквартале в диапазоне от $806 млн до $811 млн, скорректированную прибыль - на уровне $0,77-$0,79 на акцию. Аналитики, опрошенные FactSet, оценивают эти показатели на уровне $728 млн и $0,62 на акцию соответственно.

Компания повысила прогноз на весь финансовый год в третий раз с начала пандемии, закрепившись на позиции одного из основных бенефициаров перехода на удаленную работу и обучение.

Zoom сообщила, что теперь ожидает выручку за текущий фингод, завершающийся в январе, в диапазоне от $2,575 млрд до $2,58 млрд по сравнению с предыдущим прогнозом на уровне $2,37-2,39 млрд.

Акции Zoom в ходе дополнительных торгов в понедельник снизились на 5,12%. С начала года капитализация компании, которая вышла на открытый рынок в апреле 2019 года, увеличилась примерно на 603,1% и составляет $134,14 млрд.