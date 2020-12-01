Рынок акций РФ открылся ростом индексов на 0,4%

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся во вторник ростом цен blue chips на фоне подъема внешних фондовых индикаторов благодаря оптимистичной статистике из Китая; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили по 0,4%, при этом лидируют в росте акции "Магнитогорского металлургического комбината", несмотря на их исключение из индекса MSCI Russia с 1 декабря.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 3120,81 пункта (+0,4%), индекс РТС - 1287,55 пункта (+0,4%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже выросли в пределах 3,7%.

Доллар просел до 76,26 рубля (-0,13 рубля), золото стоит $1789 за тройскую унцию (+0,5%).

Подорожали акции "ММК" (+3,7%), "Северстали" (+1,5%), "ЛУКОЙЛа" (+1%), "АЛРОСА" (+0,9%), "Россетей" (+0,9%), "НЛМК" (+0,8%), "Норникеля" (+0,8%), ПАО "Полюс" (+0,8%), Polymetal (+0,8%), "Татнефти" (+0,7%), "Газпром нефти" (+0,6%), "Сургутнефтегаза" (+0,6%), МТС (+0,5%), "Магнита" (+0,5%), "Роснефти" (+0,4%), "НОВАТЭКа" (+0,4%), "Интер РАО" (+0,4%), Сбербанка (+0,3%), Московской биржи (+0,2%), "ФСК ЕЭС" (+0,2%), "РусГидро" (+0,2%), "Газпрома" (+0,1%), UC Rusal (+0,1%).

Подешевели акции "Яндекса" (-1,1%), "Аэрофлота" (-0,1%), АФК "Система" (-0,1%).

"Аэрофлот" в III квартале получил 21,1 млрд руб. чистого убытка по МСФО против прибыли годом ранее; выручка компании составила 84,9 млрд руб. (хуже прогноза).

Оценки аналитиков

Ведущий аналитик компании "Олма" Антон Старцев полагает, что в краткосрочной перспективе возможно продолжение консолидации по индексу РТС. В то время как данные по деловой активности в азиатских странах дали основания для оживления на мировых фондовых рынках во вторник, обстановка на рынке энергоносителей остается неблагоприятной после переноса второго дня переговоров ОПЕК+ со вторника на четверг.

Судя по динамике фондового индекса MCSI ACWI, прошедший месяц оказался самым удачным для глобального рынка акций, начиная с 1988 года (индекс вырос на 12,2%), в итоге значение мультипликатора P/E по MCSI ACWI впервые с 2009г превысило 30,0 - оптимизм инвесторов в основном связан с ожиданиями, которые пока не реализованы. На валютном рынке в краткосрочной перспективе возможна консолидация доллара в диапазоне 76-76,5 руб./$1.

По оценке ведущего аналитика компании "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, внешний фон утром во вторник позитивный. Китайский PMI от Caixin находится на максимальном за десятилетие значении 54,9 пункта, в соседних странах также отмечается улучшение в производственной сфере. Дорожают промышленные металлы на фоне роста китайской промышленности.

Нефть в небольшом минусе из-за отложенного решения ОПЕК+, но на рынке убеждены, что ограничения на добычу сохранятся до конца I квартала. С 1 декабря вступают в силу изменения в индексе MSCI Russia, в результате которых свое место потеряют акции ММК, а обретут Mail.ru Group. "Аэрофлот" отчитается по МСФО, но красивых цифр никто не ждет. ГМК "Норникель" проведет день инвестора.

Накануне стало известно, что в ОПЕК+ все же обсуждают два варианта действий - как постепенное повышение добычи, так и продление ограничений на 3-4 месяца. В целом, большинство участников склоняется к тому, чтобы сохранить текущие ограничения на какое-то время, пока основные рынки переживают вторую волну COVID-19. Однако окончательное решение было отложено до четверга.

Некоторую неразбериху внесли ОАЭ, где поддерживают идею сохранения ограничений, но требуют от других членов альянса более высокой дисциплины. Естественно, что речь вновь идет о Нигерии и Ираке. Тем не менее, от ОПЕК+ не ждут саморазрушительного роспуска соглашения и перехода к очередной ситуации, когда производителям может понадобиться доплачивать за свои поставки.

Кроме споров на официальном уровне, в Иране создали специальную группу, которая будет преследовать убийц физика-ядерщика Мохсена Фахризаде. В потенциале эта группа может стать источником дальнейшего роста напряженности на Ближнем Востоке, отмечает Кочетков.

В США в понедельник индексы просели на 0,1-0,9%, однако продемонстрировали рекордные месячный прирост и ноябрьскую динамику. Индекс Dow Jones в ноябре вырос на 11,8%, что стало максимальным подъемом с января 1987 года. Индекс S&P 500 вырос в ноябре на 10,8%, что стало лучшим ноябрьским ростом с 1928 года. Nasdaq итогам минувшего месяца укрепился на 11,8% - максимально с апреля (самый существенный рост в ноябре с 2001 года).

Вакцины от коронавируса

Основными драйверами недавнего роста рынка стали два фактора: разработка трех вакцин от COVID-19, давшая надежду на то, что экономические потрясения, вызванные пандемией коронавируса, сойдут на нет в 2021 году, и ослабление политической неопределенности после президентских выборов в США.

Между тем давление на рынок может оказать риск роста числа заболеваний COVID-19 после Дня благодарения, отмечают эксперты. Эпидемиологическая обстановка в США после Дня благодарения, в связи с которым многие американцы совершают поездки по стране, скорее всего, обострится еще сильнее, заявил телеканалу ABC главный американский инфекционист Энтони Фаучи.

Американская компания Moderna в понедельник, 30 ноября, опубликовала итоговые данные заключительного этапа испытаний вакцины и сообщила, что направит запрос в Управление по санитарному надзору США (FDA) и Европейское агентство лекарственных средств (EMA) для получения разрешения на использование разработанного ей препарата от COVID-19.

Заседание комитета FDA по вакцинам для оценки безопасности и эффективности вакцины, вероятно, состоится 17 декабря. Как говорится в документе, компания ожидает, что распространение вакцины по всей территории США начнется "вскоре после получения разрешения на экстренное использование". Акции Moderna по итогам торгов взлетели более чем на 20%.

Во вторник в Азии также преобладает позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1,3%, китайский Shanghai Composite прибавил 1,6%, гонконгский Hang Seng растет на 0,9%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 растет на 0,9%) на фоне оптимистичной статистики из Китая.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в промышленном секторе Китая, рассчитываемый Caixin Media Co. и Markit, в ноябре вырос до максимума за 10 лет на фоне продолжающего набирать силу восстановления экономики после кризиса, вызванного пандемией COVID-19. Индикатор увеличился до 54,9 пункта - самого высокого значения с ноября 2010 года - по сравнению с 53,6 пункта месяцем ранее. Эксперты в среднем ожидали его снижения до 53,5 пункта, свидетельствуют данные Trading Economics.

Значение PMI выше 50 пунктов указывает на увеличение активности в секторе, ниже - на ее ослабление. Индекс превышает эту отметку уже семь месяцев подряд.

Подиндексы производства и новых заказов в ноябре также выросли до максимальных уровней за десять лет, занятости - до максимума с мая 2011 года, отмечает Caixin.

Цены на нефть

Нефть утром во вторник проседает после переноса заседания ОПЕК+ с 1 на 3 декабря; цена Brent находится вблизи уровня, отмечавшегося при закрытии основных торгов рынка акций РФ 30 ноября. Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве составила $47,63 за баррель (-0,5% и -0,8% в понедельник), январская цена WTI - $45,15 за баррель (-0,5% и -0,4% накануне).

Накануне министры стран ОПЕК достигли консенсуса о необходимости продления текущих ограничений по нефтедобыче в 7,7 млн баррелей в сутки на первый квартал 2021 года, собираясь одобрить этот вариант с участниками стран ОПЕК+ во вторник. Однако внезапно заседание было перенесено в связи с необходимостью дополнительных консультаций.

Некоторые страны считают, что спрос на нефть является слишком слабым для того, чтобы можно было снимать действующие ограничения на добычу, в то время как другие хотят наращивать производство, пользуясь подъемом цен, последовавшим за новостями о прорыве в разработке вакцин от COVID-19.

В ноябре Brent подорожала на 27%, WTI - на 26,7%.