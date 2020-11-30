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Иран назвал "сложной операцией" атаку на ученого-ядерщика Фахризаде

Иран назвал "сложной операцией" атаку на ученого-ядерщика Фахризаде
Фото: Reuters

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - При покушении на иранского ученого-ядерщика Мохсена Фахризаде использовались электронные устройства, непосредственно в нападении люди задействованы не были, заявил в понедельник секретарь Высшего совета безопасности Ирана Али Шамхани.

"К сожалению, операция была очень сложной, осуществлялась с использованием электронных устройств. На месте событий людей не было", - приводит агентство Associated Press слова Шамхани во время похорон Фахризаде. По его словам, до этого нападения на Фахризаде уже неоднократно пытались организовать покушения.

Также Шамхани заявил о причастности к этому покушению Израиля и иранской леворадикальной организации "Организация моджахедов иранского народа".

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В свою очередь первый вице-президент Ирана Эсхак Джахангири в связи с убийством Фахризаде заявил, что его страна стала мишенью "государственного терроризма".

"Мы ожидаем, что международные и региональные институты и организации, а также правительства не будут молчать о терроризме, поддерживаемом государством, и мы призываем всех осуждать подобные практики, чтобы предотвратить повторение таких бесчеловечных актов", - сказал он, выступая на заседании Совета глав правительств государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

По словам Джахангири, Иран своевременно выступит с ответом на этот теракт, чтобы наказать преступников.

Убийство иранского ядерщика

Ранее в понедельник иранский телеканал "Пресс-ТВ" сообщил со ссылкой на источник, что отличительные знаки и характеристики вооружения, которое применялось при нападении на Фахризаде, указывали на его производство в Израиле.

27 ноября иранские СМИ сообщили со ссылкой на заявление Минобороны Ирана, что Фахризаде, руководивший Организацией по исследованиям и инновациям при оборонном ведомстве, стал жертвой террористов. Он был расстрелян в пригороде Тегерана.

Обстоятельства убийства ученого дают повод полагать, что в нем замешан Израиль, заявил глава МИД Ирана Джавад Зариф.

Согласно открытым биографическим данным, Фахризаде в прошлом служил в Корпусе стражей Исламской революции, занимал высокий пост в логистическом центре министерства обороны Ирана, а также руководил физическим исследовательским центром. На Западе Фахризаде называют архитектором военной составляющей иранской ядерной программы, который работал в рамках проекта 111 по созданию ядерной бомбы.

В Иране жертвами покушений стали не менее шести ученых, связанных с ядерными исследованиями.

Запад считает, что ядерные исследования Ирана носят военный характер, в то время как в Тегеране утверждают, что иранская ядерная программа имеет исключительно мирные цели.

Мохсен Фахризаде Иран Али Шамхани Эсхак Джахангири

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