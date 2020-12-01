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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:17Заразились
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ОЭСР ухудшила прогноз роста мирового ВВП на 2021 год

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Перспективы выхода мировой экономики из кризиса, вызванного пандемией COVID-19, улучшились благодаря воодушевляющим новостям о прогрессе в разработке эффективных вакцин, однако краткосрочный экономический фон остается крайне неопределенным, говорится в полугодовом прогнозе Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) Economic Outlook; в документе также ухудшен прогноз роста мирового ВВП на 2021 год.

"Новые вспышки коронавируса во многих странах и введенные в связи с этим карантинные меры сдержали темпы восстановления мировой экономики после резкого спада в первом полугодии 2020 года и, вероятно, в ближайшей перспективе приведут к снижению ВВП государств, особенно многих стран Европы", - отмечают эксперты организации.

Пандемия коронавируса

Такая ситуация, как ожидается, будет сохраняться еще некоторое время, пока массовая вакцинация не будет развернута по всему миру.

ОЭСР ожидает постепенного, но неравномерного восстановления мировой экономики в 2021-2022 гг., исходя из того, что вторая волна коронавируса будет взята под контроль, а вакцины станут широко доступны в следующие два года.

"После существенного падения - на 4,2% - в 2020 году, мировой ВВП увеличится примерно на 4,25% в 2021 году и на 3,75% в 2022 году. В целом, к концу 2021 года объем глобальной экономики вернется к докризисному уровню благодаря мощному подъему в Китае, однако динамика ВВП крупных экономик мира будет серьезно различаться", - отмечают в ОЭСР.

В промежуточном прогнозе, опубликованном ОЭСР в сентябре, предполагалось, что мировой ВВП снизится на 4,5% в текущем году и вырастет на 5% в 2021 году.

"Во многих странах объем ВВП, вероятно, будет примерно на 5% ниже докризисных ожиданий в 2022 году, что повышает риск существенных долгосрочных последствий пандемии. Страны и регионы с эффективными системами тестирования, отслеживания заболеваемости и изоляции заболевших, будут показывать довольно хорошие результаты, однако их рост будет сдерживаться общей слабостью глобального спроса, - отмечают в ОЭСР. - В такой ситуации снижение безработицы будет лишь постепенным, и у компаний будет меньше стимулов для инвестиций. Наличие существенного объема неиспользуемых ресурсов будет ограничивать рост зарплат и, соответственно, инфляцию".

Прогноз для мировой экономики мог бы быть более благоприятным в случае более быстрого прогресса в разработке и распространении вакцин, отмечают в ОЭСР. При этом, по их мнению, экономический рост может быть более слабым, чем ожидается, в случае усиления второй волны пандемии коронавируса, а также в случае возникновения дополнительных препятствий для распространения вакцин.

Прогнозы по странам

ОЭСР улучшила прогноз для ВВП США на 2020 год - ожидает снижения на 3,7%, а не на 3,8%, как ранее, а также ухудшила прогноз роста экономики страны на 2021 год до 3,2% с 4%. В 2022 году американская экономика увеличится на 3,5%, ожидают в ОЭСР.

Прогноз снижения ВВП еврозоны в этом году улучшен до 7,5% с 7,9%, прогноз роста на 2021 год - ухудшен до 3,6% с 5,1%. В 2022 году, как ожидается, ВВП еврозоны поднимется на 3,3%.

Китайский ВВП, как ожидают в ОЭСР, увеличится на 1,8% в 2020 году, на 8% в 2021 году и на 4,9% в 2022 году.

Экономика Индии снизится на 9,9% в текущем году и вырастет на 7,9% и 4,8% соответственно в следующие два года, экономика Бразилии - уменьшится на 6% в 2020 году и увеличится на 2,6% и 2,2% в 2021-2022 гг., прогнозируют в ОЭСР.

Созданная в 1961 году ОЭСР - одна из ведущих экономических организаций мира, которая включает 37 наиболее развитых государств.

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