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Инфляция в Китае в ноябре снизилась на 0,5% в годовом исчислении

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - В ноябре текущего года индекс потребительских цен (CPI) в Китае снизился по сравнению с ноябрем прошлого года на 0,5%, сообщило в среду Государственное статистическое управление (ГСУ) КНР.

При этом инфляция в городах сократилась на 0,4%, в сельской местности – на 0,8%.

Индекс потребительских цен на продукты питания в годовом исчислении упал на 2%, на потребительские товары широкого спроса - на 1%, в сфере обслуживания – на 0,3%.

Базовый индекс потребительских цен, который исключает цены на продовольствие и энергоносители, вырос в годовом исчислении на 0,5%.

В январе-ноябре по сравнению с аналогичным периодом прошлого года потребительские цены по всей стране выросли на 2,7%, сообщает ГСУ.

Индекс цен производителей (PPI) в ноябре 2020 года упал на 1,5% в годовом исчислении. В среднем за январь-ноябрь отпускные цены промышленных предприятий упали на 2,0% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Китай

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