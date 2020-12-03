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АФК "Система" не планирует монетизировать долю в Ozon

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - ПАО АФК "Система" не планирует монетизировать свою долю в маркетплейсе Ozon, сообщил на телефонной конференции CEO корпорации Владимир Чирахов.

"У нас вообще нет планов монетизировать долю в Ozon", - сказал он. Чирахов напомнил, что после IPO Ozon в конце ноября у корпорации действует 6-месячный период lock-up на операции с акциями маркетплейса.

Топ-менеджер объяснил отсутствие планов по монетизации актива ожиданиями корпорации, что стоимость акций Ozon будет увеличиваться в перспективе нескольких лет.

Торги акциями Ozon стартовали 24 ноября. Компания разместила 33 млн ADS по цене $30 за бумагу. Помимо NASDAQ, бумаги компании торгуются на "Московской бирже" и "Санкт-Петербургской бирже".

Кроме того, у организаторов есть опцион на переподписку на 4,95 млн акций.

"Система" сообщала, что по итогам IPO, private placement в пользу основных акционеров (АФК и Baring Vostok договорились о покупке акций Ozon по цене размещения на $67,5 млн каждый) и конвертации ранее предоставленных Ozon конвертируемых займов ее доля в компании составит 33,1%.

На 17.49 по Москве стоимость акций Ozon на бирже NASDAQ составляет $44,58 за бумагу. Капитализация компании - $7,96 млрд.

АФК Система Владимир Чирахов Ozon

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