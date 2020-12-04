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ЦБ отозвал лицензию на страхование у "НСГ "Росэнерго"

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Банк России отозвал лицензию на осуществление страхования у ООО "Национальная страховая группа - "Росэнерго", следует из сообщения регулятора.

Лицензия отозвана с 3 декабря.

В компании на полгода назначена временная администрация Центробанка. Ее руководителем назначен сотрудник Сибирского ГУ Банка России Сергей Данилов.

30 ноября ЦБ приостановил лицензию страховой группы "в связи с неоднократным нарушением в течение одного года группой "Росэнерго" требований финансовой устойчивости и платежеспособности, а также в связи с представлением в орган страхового надзора недостоверной информации".

Российский союз автостраховщиков (РСА) оценил обязательства "НСГ "Росэнерго" по ОСАГО в 6,2 млрд рублей.

Согласно информации на сайте группы ООО "НСГ - "Росэнерго", она входит в состав холдинга "Росэнерго", который занимается страховым, туристическим и агробизнесом.

НСГ "Росэнерго" ЦБ РФ

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