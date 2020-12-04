Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 02:00Заразились
на 03.12В России 2 375 546+28 145В мире 64 529 891+690 868

Pfizer до конца года произведет вдвое меньше доз вакцины, чем планировала

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Компания Pfizer до конца 2020 года сможет произвести 50 млн доз вакцины от коронавируса COVID-19 вместо планировавшихся 100 млн из-за проблем с поставками необходимых веществ, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

"Мы опаздывали. Некоторые партии веществ, как оказалось, не соответствовали нашим стандартам. Мы решили эту проблему, однако у нас не хватит времени, чтобы выполнить план по поставкам на этот год", - сказал изданию источник, задействованный в работе над вакциной.

Собеседник издания пояснил, что организация поставок необходимых для производства этой вакцины компонентов проводилась форсированными темпами.

"В данном случае все делалось одновременно: мы начали работать над системой поставок компонентов в марте, когда разработка вакцины не была завершена. Это совершенно беспрецедентно", - сказал он.

Газета поясняет, что обычно компании сначала разрабатывают вакцину, получают разрешение на использование, а уже затем налаживают поставки всего необходимого для производства. В случае же с COVID-19 пришлось все делать в очень сжатые сроки и готовиться к массовому производству, не дожидаясь завершения разработки вакцины.

Pfizer разработала вакцину совместно с немецкой BioNtech. Препарат получил разрешение на применение в Великобритании. Ожидается, что скоро такое же разрешение он получит странах ЕС и в США.

Американские СМИ поясняют, что при вакцинации требуется два укола. Поэтому 50 млн доз хватит для вакцинации 25 млн человек.

Хроника коронавируса. Декабрь.

8
Мастер из Стамбула начал изготавливать серебряные и золотые защитные маски после закрытия своего магазина в первую волну пандемии COVID-192 декабря. Большинство туристических мест, включая ночные клубы, сново открываются в Катманду с соблюдением правил безопасности. Общественные места в Непале закрыты с марта 2020 года.1 декабря. Пандемия коронавируса повлияла на оформление витрин магазинов. На фото: магазин в Токио.1 декабря. В Израиле возобновили работу торговые центры и рынки на открытом воздухе.1 декабря. В Йоханнесбурге проходят испытания на добровольцах вакцины от коронавируса COVID-19, которую создала фармацевтическая компания AstraZeneca.1 декабря. Число случаев заболевания коронавирусом в Мексике превысило 1,1 млн.1 декабря. В Лос-Анджелесе открылся тематический рождественский парк в формате drive-in.1 декабря. Общее число смертей от коронавирусной инфекции в Индонезии составляет 16 945 человек.
Мастер из Стамбула начал изготавливать серебряные и золотые защитные маски после закрытия своего магазина в первую волну пандемии COVID-19
Хроника 09 января – 04 декабря 2020 годаПандемия коронавируса
Pfizer Коронавирус COVID-19

Новости по теме

Новости

Белорусская оппозиция представила шесть сценариев развития событий

Белорусская оппозиция представила шесть сценариев развития событий
Выборы в США - 2020

Верховный суд Висконсина отказал Трампу в пересмотре итогов выборов

Вакцина Moderna будет давать иммунитет как минимум на три месяца

Вакцина Moderna будет давать иммунитет как минимум на три месяца

Санду анонсировала массовую акцию протеста в Кишиневе 6 декабря

Что произошло за день: четверг, 3 декабря

Страны ОПЕК+ договорились о повышении нефтедобычи на 0,5 млн б/с

Страны ОПЕК+ договорились о повышении нефтедобычи на 0,5 млн б/с

Парламент Молдавии в I чтении отменил "запрет российской пропаганды"

Парламент Молдавии урезал полномочия президента

Парламент Молдавии урезал полномочия президента

Оппозиция Армении выдвинула Манукяна на пост главы временного правительства

Оппозиция Армении выдвинула Манукяна на пост главы временного правительства

Белорусский портал tut.by лишили статуса СМИ

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');