Pfizer до конца года произведет вдвое меньше доз вакцины, чем планировала

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Компания Pfizer до конца 2020 года сможет произвести 50 млн доз вакцины от коронавируса COVID-19 вместо планировавшихся 100 млн из-за проблем с поставками необходимых веществ, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

"Мы опаздывали. Некоторые партии веществ, как оказалось, не соответствовали нашим стандартам. Мы решили эту проблему, однако у нас не хватит времени, чтобы выполнить план по поставкам на этот год", - сказал изданию источник, задействованный в работе над вакциной.

Собеседник издания пояснил, что организация поставок необходимых для производства этой вакцины компонентов проводилась форсированными темпами.

"В данном случае все делалось одновременно: мы начали работать над системой поставок компонентов в марте, когда разработка вакцины не была завершена. Это совершенно беспрецедентно", - сказал он.

Газета поясняет, что обычно компании сначала разрабатывают вакцину, получают разрешение на использование, а уже затем налаживают поставки всего необходимого для производства. В случае же с COVID-19 пришлось все делать в очень сжатые сроки и готовиться к массовому производству, не дожидаясь завершения разработки вакцины.

Pfizer разработала вакцину совместно с немецкой BioNtech. Препарат получил разрешение на применение в Великобритании. Ожидается, что скоро такое же разрешение он получит странах ЕС и в США.

Американские СМИ поясняют, что при вакцинации требуется два укола. Поэтому 50 млн доз хватит для вакцинации 25 млн человек.