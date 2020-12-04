Суд подтвердил незаконность отказа признать знак "Роллтон" общеизвестным в РФ

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Президиум Суда по интеллектуальным правам (СИП) в пятницу подтвердил решение СИП первой инстанции, который 13 августа по заявлению кипрской компании Mareven Food Holding ltd признал недействительным решение Роспатента от 14 августа 2019 года об отказе признать обозначение "Роллтон" общеизвестным в России.

Как следует из картотеки суда, суд отклонил жалобу Роспатента.

Иск в суд в ноябре 2019 года подала кипрская компания Sunecho Limited, в июле 2020 года на основании договора о процессуальном правопреемстве заявителем по делу стала компания Mareven Food Holding ltd.

В оспариваемом решении ведомства говорится, что компания просила признать товарный знак общеизвестным в отношении товаров 29-го (бульоны, составы для приготовления бульонов и супов, а также составы для приготовления картофельного пюре) и 30-го (вермишель, лапша и макароны) классов Международной классификации товаров и услуг (МКТУ).

Обозначение является комбинированным, состоящим из изобразительного элемента в виде стилизованной рамки в форме сердца, на фоне которой расположен словесный элемент "Роллтон", выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита.

Из заявления компании, поступившего в Роспатент, следует, что Sunecho ltd с 2007 года является правообладателем ряда товарных знаков, включающих словесный элемент "Роллтон/Rollton".

За период с 2008 года по 2016 год было реализовано 9,2 млрд упаковок бульонов, картофельного пюре быстрого приготовления и супов. Общая стоимость этой продукции составила 77,3 млрд рублей. Продукция продавалась на всей территории России через торговую сеть, включающую 795 постоянных контрагентов, в том числе магазины "Ашан", "Перекресток", "МЕТРО Кэш энд Кэрри", "Дикси", "Копейка" и "Атак".

Между тем Роспатент, рассмотрев представленные документы, пришел к выводу, что они "не могут послужить основанием для вывода о том, что обозначение "Роллтон" действительно является общеизвестным товарным знаком на территории РФ".

Не согласившись с этим, компания обратилась в суд.