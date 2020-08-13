Суд разошелся с Роспатентом во мнении об известности "Роллтон" в РФ

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Суд по интеллектуальным правам (СИП) в четверг удовлетворил заявление кипрской компании Sunecho limited о недействительности решения Роспатента от 14 августа 2019 года, отказавшего в признании обозначения "Роллтон" общеизвестным в России.

"Признать ненормативный правовой акт недействительным полностью", - говорится в информации на сайте суда.

В оспариваемом решении ведомства говорится, что компания просила признать товарный знак общеизвестным в отношении товаров 29-го (бульоны, составы для приготовления бульонов и супов, а также составы для приготовления картофельного пюре) и 30-го (вермишель, лапша и макароны) классов МКТУ.

Обозначение является комбинированным, состоящим из изобразительного элемента в виде стилизованной рамки в форме сердца, на фоне которой расположен словесный элемент "Роллтон", выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита.

Из заявления компании, поступившего в Роспатент, следует, что Sunecho ltd с 2007 года является правообладателем ряда товарных знаков, включающих словесный элемент "Роллтон / Rollton".

За период с 2008 года по 2016 год было реализовано 9,2 млрд упаковок бульонов, картофельного пюре быстрого приготовления и супов. Общая стоимость этой продукции составила 77,3 млрд рублей.

Продукция реализовывалась на всей территории РФ через торговую сеть, включающую в себя 795 постоянных контрагентов, в том числе, магазины "Ашан", "Перекресток", "МЕТРО Кэш энд Кэрри", "Дикси", "Копейка" и "Атак".

Между тем Роспатент, рассмотрев представленные документы, пришел к выводу, что они "не могут послужить основанием для вывода о том, что обозначение "Роллтон" действительно является общеизвестным товарным знаком на территории Российской Федерации".

Не согласившись с этим, компания обратилась в суд.

В соответствии с законодательством, общеизвестный товарный знак – это обозначение, которое в силу своего продолжительного или интенсивного использования стало узнаваемым. При этом узнаваемость касается не только самого знака и товара, но и его владельца. Правовая охрана такого знака, в отличие от стандартного товарного знака, распространяется также на товары, неоднородные с теми, в отношении которых он признан общеизвестным. Общеизвестный товарный знак действует бессрочно, в отличие от стандартного товарного знака, который регистрируется на 10 лет.