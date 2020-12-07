Перечисления в бюджет от ФТС в январе-ноябре упали на 19%

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Федеральная таможенная служба (ФТС) России в январе-ноябре 2020 года перечислила в бюджет 4 трлн 176,9 млрд рублей. Это составляет 76,2% от прогнозного задания, установленного для ФТС на 2020 год, сообщило ведомство в понедельник.

Год назад за аналогичный период этот показатель равнялся 5 трлн 174,8 млрд рублей. Таким образом, снижение перечислений за 11 месяцев составило 19,3%.

Из данных ФТС следует, что за ноябрь 2020 года перечисления составили 479,9 млрд рублей, что практически совпадает с показателем ноября 2019 года (480,2 млрд рублей), в октябре было падение на 7,2% в годовом выражении (480,1 млрд рублей в октябре 2020 года против 517,3 млрд рублей в октябре 2019 года).

В структуре таможенных платежей за январь-ноябрь 72,5% приходится на платежи, взимаемые при ввозе товаров (3 трлн 29,5 млрд рублей). "На фоне пандемии наблюдается спад внешнеэкономической активности и объемов налогооблагаемого импорта, который по сравнению с аналогичным периодом 2019 года сократился почти на 4,1%", - говорится в сообщении ФТС.

При этом в ФТС отмечают, что в ноябре 2020 года сумма платежей, взимаемых при ввозе товаров, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла на 17,2% и составила 346,9 млрд рублей.

Доля экспортной составляющей в общем объеме доходов федерального бюджета, администрируемых таможенными органами, на протяжении последних лет поэтапно снижается, и по итогам 11 месяцев 2020 года она составила 24,6% (1 трлн 28,9 млрд рублей).

В ФТС отметили, что сокращение сумм платежей, взимаемых при экспорте, связано, прежде всего, с резким изменением конъюнктуры мировых рынков энергоносителей, падением цен на углеводороды и объемов вывоза углеводородов на фоне реализации "налогового маневра", расширением дополнительных мер регулирования налогообложения нефтяной отрасли.

Прогнозное задание для ФТС на 2020 год по перечислениям составляет 5,48 трлн рублей.

За 2019 год ФТС перечислила в бюджет 5 трлн 728,96 млрд рублей, что оказалось на 5,5% ниже 2018 года (6,063 трлн рублей), при этом на 25,2% превысило показатели 2017 года (4 трлн 575,69 млрд рублей).