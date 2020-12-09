Новак заявил об активизации добычи нефти странами вне ОПЕК+

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Ситуацию с добычей нефти в странах, не входящих в соглашение ОПЕК+, необходимо мониторить.

"Мы также наблюдаем за ситуацией связанной со странами, которые не входят в соглашение ОПЕК+. Это Канада, Норвегия, Бразилия и другие страны, которые постепенно, так скажем, с учетом восстановления рынка и увеличения цены начали активизироваться относительно инвестиций и добычи", - сообщил вице-премьер Александр Новак на совещании президента РФ с членами правительства.

"Это тоже нужно мониторить", - подчеркнул он.

По его словам, соглашение ОПЕК+ позволило стабилизировать цены на нефть в предсказуемом диапазоне. "Решение позволяет иметь стабильный рынок, цены стабилизированы на предсказуемом диапазоне. В феврале цены были $40-45 за баррель, сегодня на рынке видим $48-49 за баррель", - сказал Новак.

Мировой спрос на нефть относительно пандемических минимумов восстановился на 15-17 млн б/с, сообщил он.