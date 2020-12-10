Экспорт электроэнергии из РФ за 10 месяцев упал на 40,3%

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Объем поставок электроэнергии из России за рубеж в январе-октябре 2020 года снизился на 40,3% в сравнении с аналогичным периодом 2019 года, до 9,72 млрд кВт.ч., следует из материалов ФТС.

Экспорт в денежном выражении за январь-октябрь составил $382,6 млн (-49,1%).

При этом непосредственно в октябре объем поставок составил 1,06 млрд кВт.ч ($39,3 млн). Это на 21,2% меньше уровня продаж сентября.

Импорт электроэнергии в январе-октябре составил 1083,3 млн кВт.ч ($18,9 млн), что на 20,1% меньше показателя аналогичного периода 2019 года. В частности, в октябре в РФ из-за рубежа поставили 118,1 млн кВт.ч, что на 15,2% больше объема сентябрьских поставок.

Оператором экспорта-импорта электроэнергии в РФ является ПАО "Интер РАО".