Около 4,5 млн предприятий МСП обанкротились в России из-за пандемии

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - За время распространения коронавируса в России прекратили свое существование около 4,5 млн предприятий малого и среднего бизнеса, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

"Первая волна принесла серьезнейшие потери в экономическом плане - 4,5 миллиона ИП, малых и средних предприятий, предприятий малого и среднего бизнеса обанкротились, прекратили свое существование", - сказала Москалькова в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК) в четверг.