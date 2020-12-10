Рубль ускорил рост к доллару и евро вслед за дорожающей нефтью

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Доллар и евро усилили темпы снижения на Московской бирже в четверг днем, рубль ускорил рост к бивалютной корзине вслед за уверенно дорожающей нефтью.

Курс доллара США составил 73,5 руб. в 15:00, что на 36 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 88,86 руб., подешевев на 39 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 37,35 копейки - до 80,41 рубля.

По итогам индексной сессии Московской биржи (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 11 декабря на 40,67 копейки, до 73,7124 руб., и увеличил курс евро на 19,12 копейки, до 89,133 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного ускорил темпы роста к доллару и евро вслед за уверенно дорожающей нефтью. Позитивные настроения игроков связаны с ожиданием итогов консультативного совещания Управления по санитарному надзору США (FDA), на котором будет рассмотрена заявка Pfizer и BioNTech на экстренное применение их вакцины от коронавируса COVID-19.

Консультативный комитет FDA по вакцинам и связанным биологическим продуктам по итогам встречи в четверг может рекомендовать управлению одобрить экстренное применение вакцины от коронавируса, разработанной Pfizer и BioNTech, сообщает NBC.

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо заявил, что рассчитывает на начало поставок в штат первых партий вакцин от коронавируса в эти выходные после того, как препарат получит одобрение со стороны надзорных органов.

Участники рынка находятся в ожидании итогов заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ) и пресс-конференции его главы Кристин Лагард позднее в четверг. Согласно консенсус-прогнозу аналитиков и экономистов, европейский регулятор, вероятно, продлит срок действия экстренной программы выкупа активов на полгода, до декабря 2021 года, и увеличит ее объем на 500 млрд евро, до 1,85 трлн евро.

Глава ЕЦБ Кристин Лагард и ряд ключевых представителей руководства регулятора, включая главного экономиста Филипа Лейна, ясно дали понять, что ЕЦБ намерен принять меры для поддержки экономики еврозоны. Центральным вопросом остается то, какими именно они будут, пишет MarketWatch.

Эксперты не ожидают от регулятора корректировки ставок, но полагают, что Лагард пообещает, что центробанк продолжит оказывать поддержку экономике в условиях беспрецедентного кризиса.

Кроме того, игроков заботит судьба новой программы стимулирования экономики США. Администрация президента США Дональда Трампа предложила демократам в Конгрессе новый пакет стимулирующих мер стоимостью $916 млрд. Предложение, представленное министром финансов Стивеном Мнучиным спикеру Палаты представителей Нэнси Пелоси, сигнализирует о том, что администрация Трампа готова возобновить переговоры и заключить соглашение, пишет газета Financial Times.

Переговоры о новом пакете стимулирующих мер, направленных на восстановление экономики после пандемии коронавируса, застопорились до президентских выборов и возобновились лишь на прошлой неделе, когда группа сенаторов от обеих партий представила свой план стоимостью $908 млрд.

"Ключевым событием в четверг станет заседание ЕЦБ по денежно-кредитной политике, на котором регулятор может продлить программу количественного смягчения в связи с пандемией (Pandemic Emergency Purchase Programme - PEPP) со середины 2021 до середины 2022 года и увеличить ее объем с 1,350 трлн евро до 2 трлн евро, а, возможно, и больше. Это должно поддержать рискованные активы, а евро может ослабнуть до $1,206, особенно если глава ЕЦБ Кристин Лагард попробует провести вербальные интервенции в связи с его недавним укреплением. Также важными будут данные по индексу потребительских цен в США за ноябрь, если инфляция, как и в октябре, окажется нулевой, то это повысит шансы на увеличение Федрезервом покупок долгосрочных гособлигаций США", - полагают аналитики Sberbank Investment Research.

"К концу ноября повсеместное улучшение рисковых настроений позволило рублю отыграть часть потерь против доллара США (+3,7%) наравне с другими валютами развивающихся стран (+1,7-6,7%). При этом санкционные угрозы отошли на второй план, что позволяет рублю сохранить положительную динамику в интервале 72-74 руб./$1 до конца декабря", - подчеркивают аналитики Росбанка.

Цены на нефть эталонных марок в четверг активно растут, несмотря на данные Минэнерго США, которые накануне показали максимальный с апреля недельный рост запасов нефти в стране. Позитивные настроения игроков связаны с надеждами на скорое повсеместное применение вакцин от COVID-19.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 по московскому времени в четверг увеличилась на 1,58% - до $49,63 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени поднялась на 1,43% - до $46,17 за баррель.

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов повысились в четверг, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК преимущественно уменьшились по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" поднялась на 4 базисных пункта (б.п.) - до 4,41% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок увеличилась на 2 б.п. - до 4,45% годовых. Ставка на срок 1 месяц снизилась на 1 б.п. - до 4,73% годовых, ставка на срок 3 месяца уменьшилась на 5 б.п. - до 4,92% годовых, ставка на срок 6 месяцев не изменилась по сравнению со средой, оставшись на отметке 4,9% годовых.