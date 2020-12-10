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Документы по вакцине Pfizer и BioNTech попали к хакерам

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) подверглось кибератаке, некоторые документы по вакцине против COVID-19 компаний Pfizer и BioNTech попали к хакерам, сообщила компания BioNTech на своем сайте.

"Сегодня мы были проинформированы Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA) о том, что агентство подверглось кибератаке и что некоторые документы, относящиеся к нормативному представлению вакцины-кандидата BNT162b2 Pfizer и BioNTech против COVID-19, (...) были незаконно получены", - говорится в сообщении.

Компании пока неизвестно, попали ли к хакерам данные участников исследования.

"В настоящее время мы ждем дополнительной информации о расследовании EMA и будем реагировать соответствующим образом и в соответствии с законодательством ЕС", - добавили в компании.

Накануне EMA сообщило, что подверглось хакерской атаке. На тот момент подробностей агентство не смогло предоставить.

Хроника коронавируса. Декабрь.

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EMA Pfizer BioNTech Коронавирус

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