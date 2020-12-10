Рубль вечером активно растет к доллару и евро вслед за нефтью

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Доллар и евро заметно усилили темпы снижения на Московской бирже в четверг вечером, рубль активно повышается к бивалютной корзине вслед за уверенно дорожающей нефтью.

Курс доллара США составил 73,02 руб. в 19:00, что на 84,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Чуть ранее доллар опускался ниже 73 руб. впервые с 18 августа. Евро стоил 88,59 руб., подешевев на 66 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 76,18 копейки - до 80,02 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль уверенно дорожает к доллару и евро на вечерних торгах вслед за активно растущей нефтью. Позитивные настроения участников рынка энергоносителей связаны с надеждами на скорое повсеместное применение вакцин от COVID-19.

Консультативный комитет по вакцинам и связанным биологическим продуктам Управления по санитарному надзору США (FDA) в четверг проводит встречу для обсуждения рисков и достоинств вакцины от COVID-19, разработанной Pfizer Inc. и BioNTech. На основе заключения экспертов FDA будет принимать решение о том, стоит ли одобрять экстренное внедрение вакцины. Аналогичные консультации по вакцине Moderna Inc. намечены на 17 декабря.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 по московскому времени в четверг увеличилась на 4,37% - до $50,99 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени поднялась на 4,68% - до $47,65 за баррель.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко, в четверг рубль возобновил укрепление к доллару и евро, несмотря на то, что общая ситуация на развивающихся рынках сохранялась неоднозначной. "Российская валюта движется вверх преимущественно за нефтяными котировками, которые вечером сумели преодолеть психологически важную отметку $50 за баррель Brent и вплотную приблизиться к отметке $51 за баррель. Среди основных "коллег" рубля по рынкам EM - валюты Турции, ЮАР и Мексики - демонстрировали не менее заметное ослабление, а укрепление рубля "поддерживал" лишь бразильский реал. Тем не менее, до сих пор российская валюта встречала явное сопротивление вблизи отметки 73 по доллару, и пройти данный уровень, вероятно, удастся лишь в случае закрепления цен на нефть выше $50 за баррель. В противном случае нельзя исключать коррекции рубля, так как текущие уровни представляются локальными максимумами для российской валюты", - подчеркивает Кравченко.

"Вчерашний провал нефти, вызванный негативными данными Минэнерго США, быстро выкупили. Сегодня утром котировки умеренно снижались, но в начале российской сессии перешли к активному росту. Вечером в четверг Brent торгуется выше отметки $50. Рынок нефти быстро преодолел неблагоприятное влияние вчерашней отраслевой статистики, ожидая, что скорое решение проблемы пандемии с помощью массовой вакцинации вернет нефтяной спрос на докризисные уровни, и это нивелирует временный рост запасов нефти и нефтепродуктов", - полагает эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Кроме того, игроков заботит судьба новой программы стимулирования экономики США. Администрация президента США Дональда Трампа предложила демократам в Конгрессе новый пакет стимулирующих мер стоимостью $916 млрд. К настоящему времени законодатели в целом согласовали с Белым домом пакет мер объемом $900 млрд, однако спорные моменты сохраняются, и двухпартийная группа законодателей продолжает переговоры.

Тем временем, Европейский центральный банк (ЕЦБ) по итогам заседания в четверг продлил срок действия экстренной программы выкупа активов Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP) на девять месяцев и увеличил ее объем на 500 млрд евро, до 1,85 трлн евро.

ЕЦБ заявил, что продолжит выкуп активов в рамках этой программы, как минимум, до конца марта 2022 года. ЕЦБ также намерен реинвестировать поступления от погашаемых облигаций в рамках PEPP по крайней мере до конца 2023 года.

При этом европейский ЦБ ожидаемо сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне, ставку по депозитам - на уровне минус 0,5%.

По итогам индексной сессии Московской биржи (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 11 декабря на 40,67 копейки, до 73,7124 руб., и увеличил курс евро на 19,12 копейки, до 89,133 руб.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи повысился в четверг на 8,12 копейки по отношению к среде и составил 73,5131 руб. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 уменьшился на 18,08 копейки и составил 73,4297 руб. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 645,963 млн, из которых $708,952 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 937,011 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" опустился на 2,89 копейки, до 88,9544 руб. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 снизился на 18,39 копейки и составил 88,9176 руб. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR553,169 млн, из которых EUR172,535 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR380,634 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов повысились в четверг, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК преимущественно уменьшились по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" поднялась на 4 базисных пункта (б.п.) - до 4,41% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок увеличилась на 2 б.п. - до 4,45% годовых. Ставка на срок 1 месяц снизилась на 1 б.п. - до 4,73% годовых, ставка на срок 3 месяца уменьшилась на 5 б.п. - до 4,92% годовых, ставка на срок 6 месяцев не изменилась по сравнению со средой, оставшись на отметке 4,9% годовых.