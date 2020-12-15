Индексы Мосбиржи и РТС снизились на 0,1-0,6% на открытии торгов

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Торги на российском рынке акций во вторник начались снижением цен blue chips на фоне ухудшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры из-за роста числа заболеваний COVID-19 в мире и возвращения карантинных мер во многих странах.

К 10:01 индекс МосБиржи снизился на 0,1%, до 3249,98 пункта, индекс РТС снизился на 0,6%, до 1388,4 пункта; цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 1%.

Доллар подешевел на 31 копейку, до 73,56 рубля, золото подорожало на 0,6%, до $1843,7 за тройскую унцию.

Подешевели акции "Роснефти" (-0,9%), "Яндекса" (-0,8%), "РусГидро" (-0,6%), "Московской Биржи" (-0,5%), "Россетей" (-0,5%), "ФСК ЕЭС" (-0,4%), "Газпрома" (-0,3%), "Сургутнефтегаза" (-0,3%), "Норникеля" (-0,3%), Сбербанка (-0,2% и -0,7% "префы"), "Северстали" (-0,2%), "Газпром нефти" (-0,2%), "Татнефти" (-0,1%), банка ВТБ (-0,1%).

Подорожали акции ПАО "Полюс" (+1,7%), Polymetal (+1,5%), "ММК" (+1,1%), "Магнита" (+0,8%), "ЛУКОЙЛа" (+0,6%), "Аэрофлота" (+0,4%), "Интер РАО" (+0,3%), "АЛРОСА" (+0,2%), "НЛМК" (+0,1%), "НОВАТЭКа" (+0,1%), UC Rusal (+0,1%).

Ведущий аналитик компании "Олма" Антон Старцев полагает, что готовность инвесторов к принятию риска сократилась на фоне ужесточения связанных с пандемией ограничений в отдельных странах, трейдеры ожидают решения Конгресса США в отношении пакета фискальных мер стимулирования экономики, а также итогов заседания комитета по открытым рынкам ФРС (в среду вечером). На валютном рынке в краткосрочной перспективе возможна консолидация доллара в диапазоне 73,5-74 руб./$1.

В США в понедельник индексы показали смешанную динамику в пределах 0,4-0,6%, снизились Dow Jones (-0,6%) и S&P 500 (-0,4%) на фоне беспокойства по поводу введения дополнительных ограничительных мер в связи с пандемией. В то же время подъем акций крупных технологических компаний оказал поддержку индексу Nasdaq Composite (+0,5%).

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио предупредил в понедельник, что город могут полностью закрыть из-за продолжающегося распространения COVID-19.

В США стартовала массовая вакцинация от коронавирусной инфекции. Врачи используют вакцинцу Pfizer и BioNTech, одобренную Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA). США стали третьей после Великобритании и Канады страной, которая одобрила использование этого препарата для массовой вакцинации. В рамках первого этапа распределения вакцин в Pfizer планируют поставить 6,4 млн доз для США в конце декабря.

Инвесторы продолжают рассчитывать на одобрение нового пакета экономической поддержки в США. Группа конгрессменов от Демократической и Республиканской партий планирует разделить пакет новых мер поддержки экономики США на два отдельных предложения, сообщает CNN. Первая часть пакета объемом $748 млрд включает, в частности, поддержку малого бизнеса и безработных, вторая на сумму $160 млрд - помощь местным властям и защиту компаний от претензий, связанных с пандемией. Ожидается, что первая часть пакета получит широкую поддержку членов Конгресса.

Главным событием этой недели для рынков, вероятно, станет заседание Комитета по открытым рынкам (FOMC) ФРС США, итоги которого будут объявлены в среду вечером.

Во вторник в Азии преобладает негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,2%, китайский Shanghai Composite потерял 0,1%, гонконгский Hang Seng снижается на 0,6%), слабо "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 подрос на 0,2%).

Инвесторы обеспокоены ростом числа заболеваний COVID-19 в мире и возобновлением действия ограничительных мер во многих странах. При этом они продолжают ждать одобрения нового пакета экономической поддержки в США, что стало бы позитивным фактором для фондовых рынков.

Демократ Джо Байден набрал 270 голосов членов коллегии выборщиков, что обеспечивает ему победу на выборах президента США.

Нефть утром во вторник дешевеет после ухудшения прогноза ОПЕК о спросе в 2021 году. Цена Brent пытается удержаться на уровне $50 за баррель и находится на $0,4 выше уровня, отмечавшегося при закрытии основных торгов рынка акций РФ накануне. К 10:01 по Москве февральские фьючерсы на Brent дешевели на 0,5%, до $50,05 за баррель (+0,6% в понедельник), январские фьючерсы на WTI дешевели на 0,4%, до $46,8 за баррель (+0,9% накануне).

Согласно обновленному прогнозу ОПЕК, в 2021 году мировой спрос на нефть вырастет на 5,9 млн б/с, что на 0,35 млн б/с хуже прогноза в прошлом месяце и составит 96,89 млн б/с. "Это отражает неопределенность в отношении воздействия COVID-19 на транспортное топливо в странах ОЭСР в первом полугодии 2021 года. Кроме того, хотя и в меньшей степени, ряд прогнозов погоды предполагает более мягкую, чем обычно, зиму в северном полушарии, что оказывает давление на перспективы спроса на средние дистилляты", - пишет ОПЕК.

Накануне цена фьючерсов на Brent и WTI с ближайшей поставкой достигала максимума с начала марта на фоне новостей об одобрении в США экстренного применения вакцины Pfizer и BioNTech от коронавируса.

Заседания технического комитета ОПЕК+ (JTC) и министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC), изначально назначенные на 16 и 17 декабря соответственно, перенесены на 3 и 4 января. На встрече министров всех стран ОПЕК+ 3 декабря было решено ежемесячно проводить министерские встречи для решения вопроса о необходимости постепенного наращивания добычи с условием, что ежемесячные пересмотры в первом квартале не должны превышать 0,5 млн б/с.