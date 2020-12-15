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Экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 января снизится на $3,3

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Экспортная пошлина на нефть в России с 1 января 2021 года составит $38,7 за тонну, говорится в материалах на сайте Минфина РФ.

В декабре она составляет $42 за тонну, таким образом, с 1 января снизится на $3,3.

Пошлина несколько месяцев росла после падения в мае до минимальных за все время ее действия значений - $6,8 с $52 в апреле. В июне она увеличилась до $8,3, в июле уже до $37,8, в августе - до $46,9, в сентябре - до $47,5. С октября она стала постепенно снижаться ($45,4).

Пошлина на светлые нефтепродукты и масла в январе снизится до $11,6 с $12,6 за тонну, на темные - до $38,7 с $42.

Пошлина на экспорт товарного бензина также снизится до $11,6 с $12,6, прямогонного (нафта) - до $21,2 с $23,1.

Пошлины на сжиженный газ и чистые фракции СУГ останутся на нулевом уровне. Пошлина на кокс снизится до $2,5 с $2,7.

Минфин не опубликовал данные о льготной ставке пошлины для ряда месторождений Восточной Сибири, каспийских месторождений и Приразломного месторождения в связи с новой формулой расчета, принятой в рамках налогового маневра в нефтяной отрасли, а также о ставке по высоковязкой нефти в связи с прохождением в Госдуме законопроекта, касающегося этих ставок.

Минфин РФ

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