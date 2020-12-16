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Россия увеличила вложения в US Treasuries в октябре на $192 млн

Китай - сократил до минимума с января 2017 года

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Россия увеличила вложения в казначейские обязательства министерства финансов США в октябре на $192 млн по сравнению с предыдущим месяцем.

Согласно данным американского Минфина, на конец октября России принадлежали казначейские облигации США на общую сумму $6,155 млрд против $5,963 млрд месяцем ранее. В том числе вложения РФ в долгосрочные бумаги снизились на $782 млн, до $2,631 млрд, в краткосрочные - выросли на $974 млн, до $3,524 млрд.

Как сообщалось, в апреле 2018 года на фоне жестких антироссийских санкций инвестиции РФ в US Treasuries упали почти вдвое - с $96,1 млрд до $48,7 млрд. В мае того же года показатель рухнул более чем в три раза, до $14,9 млрд, после чего Россия покинула список из 33 стран, являющихся крупнейшими держателями американского госдолга. При этом еще в 2013 году инвестиции РФ в US Treasuries превышали $150 млрд.

Япония в октябре осталась крупнейшим держателем американских долговых обязательств 17-й месяц подряд: она сократила вложения на $6,7 млрд - до $1 трлн 269,5 млрд. Китай, занимающий вторую строчку, уменьшил портфель US Treasuries на $7,7 млрд - до $1 трлн 54 млрд, минимума с января 2017 года.

Третью позицию с большим отрывом занимала Великобритания ($442,8 млрд), четвертую - Ирландия ($316,4 млрд). Пятое место - у Люксембурга ($266,2 млрд), шестое - у Бразилии ($262,9 млрд). В топ-10 держателей US Treasuries также входят Швейцария, Бельгия, Гонконг и Индия.

Общий объем вложений нерезидентов в US Treasuries в октябре уменьшился на $2,6 млрд и составил $7 трлн 68,4 млрд, из которых бумаги на $4 трлн 167,5 млрд принадлежали правительствам или центробанкам иностранных государств.

Россия США Китай

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