Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,7-1%

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов в среду возобновил подъем вслед за выросшими мировыми площадками на надеждах на новые экономические стимулы в США, а также на фоне высокой нефти; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 0,7-1%, при этом лидируют бумаги АФК "Система".

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 3269,96 пункта (+0,7%), индекс РТС - 1403,77 пункта (+1%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже выросли в пределах 1,9%.

Доллар стоит 73,39 рубля (без изменений), золото - $1860,2 за тройскую унцию (+0,3%).

Подорожали акции АФК "Система" (+1,9%), "НОВАТЭКа" (+1,4%), "Газпрома" (+1,3%), "НЛМК" (+1,3%), "ЛУКОЙЛа" (+1,2%), "ММК" (+1,1%), Сбербанка (+0,8% и +0,6% "префы"), Московской биржи (+0,7%), "Северстали" (+0,7%), "Интер РАО" (+0,7%), "Россетей" (+0,6%), UC Rusal (+0,6%), "Сургутнефтегаза" (+0,5%), "Норникеля" (+0,5%), "Роснефти" (+0,4%), "Газпром нефти" (+0,4%), "Татнефти" (+0,4%), "ФСК ЕЭС" (+0,4%).

Подешевели акции ПАО "Полюс" (-0,2%), Polymetal (-0,1%).

Оценки аналитиков

По оценке ведущего аналитика компании "Олма" Антона Старцева, в краткосрочной перспективе возможна консолидация рынка акций РФ вблизи уровня 1400 пунктов по индексу РТС. Ожидания скорого принятия пакета фискальных мер стимулирования экономики США оказывают поддержку оптимизму инвесторов, отчасти компенсируя негативное влияние ограничительных мер.

Между тем, активность глобальных инвесторов в течение дня может оказаться невысокой в ожидании объявления итогов заседания комитета по открытым рынкам ФРС, включая детализацию планов по выкупу активов. На валютном рынке в начале торгов возможна консолидация доллара вблизи отметки 73,5 руб./$1.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков, ситуацию на внешних рынках утром в среду нельзя назвать однозначно позитивной, учитывая слабость сырьевых контрактов, включая нефть и никель. Рост азиатских индексов также не смотрится убедительным. Дефицит свободных денег на рынке, на который указывает опрос Bank of America, может оказаться фактором сдерживания дальнейших покупок активов. Из статистики дня внимания заслуживает инфляция в Великобритании, а также публикация предварительных индексов деловой активности по различным странам.

По оценке начальника отдела анализа рынков ИГ "Универ-Капитал" Елены Шишкиной, поводом для оптимизма на рынках стало объявление начала вакцинации от коронавируса и перспективы достижения соглашения между Великобританией и ЕС об отношениях после Brexit.

Тем временем, ситуация с коронавирусом в Европе остается напряженной. В Лондоне был введен самый высокий уровень ограничений из-за COVID-19, так как новый вариант коронавируса может вызвать увеличения уровня заражения. Италия может ввести частичный локдаун с 24 декабря по крайней мере до 2 января. Германия применит новые ограничения уже в среду, 16 декабря.

В среду в США будет оглашено решение Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) ФРС по процентной ставке. Ожидается, что ФРС может рассмотреть дополнительные стимулы, если не будет просматриваться дополнительное налогово-бюджетное стимулирование. После недели "распродажных" настроений американский рынок смог стабилизироваться, недавние аутсайдеры вновь тянут индексы вверх, отмечает аналитик.

Новый пакет мер экономической помощи в США

В США во вторник индексы выросли на 1,1-1,3% на фоне надежд на принятие Конгрессом очередного пакета мер экономической помощи.

Американские законодатели в понедельник, 14 декабря, вечером обнародовали предлагаемую программу поддержки экономики в размере $908 млрд, пишет CNBC. Она будет разделена на две части: первая - это пакет на $748 млрд, ориентированный на поддержку малого бизнеса и безработных, а вторая - пакет на $160 млрд, который включает более спорные меры, в том числе помощь местным властям и защиту компаний от претензий, связанных с пандемией.

В понедельник в США стартовала кампания массовой вакцинации против коронавируса. В качестве вакцины врачи используют одобренную Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) разработку компаний Pfizer и BioNTech.

США стали третьей после Великобритании и Канады страной, которая одобрила использование этого препарата для массовой вакцинации. В рамках первого этапа распределения вакцин в Pfizer планируют поставить 6,4 млн доз для Соединенных Штатов в конце декабря.

Инвесторы находятся в ожидании итогов заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) ФРС США, которые будут подведены в среду вечером. Среди экономистов нет консенсуса относительно того, какие решения ФРС примет на этой неделе, пишет MarketWatch.

Объем промышленного производства в США в ноябре увеличился на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем, говорится в отчете Федеральной резервной системы. Эксперты в среднем прогнозировали рост на 0,3% после подъема на 0,9% в октябре. В годовом выражении промпроизводство в ноябре упало на 5,5%. В октябре снижение составило 5%.

В среду преобладает позитивная динамика индексов акций в Азии (японский Nikkei 225 вырос на 0,3%, китайский Shanghai Composite просел на 0,1%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 торгуется на уровне вторника).

Объем японского экспорта в ноябре сократился на 4,2% в годовом выражении (до 6,11 трлн иен или $59,05 млрд). Снижение ускорилось по сравнению с октябрем, когда оно составило 0,2%. Эксперты в среднем ожидали увеличения японского экспорта в ноябре на 0,5%, сообщает Trading Economics. Объем экспорта падает уже 24 месяца подряд.

Объем японского импорта в прошлом месяце сократился по итогам 19-го месяца подряд - на 11,1%, до 5,75 трлн иен ($55,57 млрд), при ожидавшемся сокращении на 10,5%. В октябре экспорт упал на 13,3%.

Цены на нефть

Нефть утром в среду слабо дешевеет на данных Американского института нефти (API) о росте запасов энергоносителей в США; цена Brent находится на $0,3 ниже уровня, что отмечался при закрытии дневных торгов рынка акций РФ во вторник. Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $50,56 за баррель (-0,4% и +0,9% во вторник), январская цена WTI - $47,45 за баррель (-0,4% и +1,3% накануне).

Данные API показали рост запасов нефти в США на прошлой неделе на 1,97 млн баррелей.

Официальные данные Минэнерго Соединенных Штатов о запасах будут обнародованы в среду в 18:30 по Москве. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидают снижения запасов нефти по итогам недели, завершившейся 11 ноября, на 1,9 млн баррелей. Запасы бензина в Штатах, как ожидается, выросли на 2,6 млн баррелей, дистиллятов - на 1,1 млн баррелей.

Ожидания быстрого восстановления спроса на нефть вслед за массовой вакцинацией от COVID-19 привели к существенному подъему цен на нефть за последнее время. Рынку, однако, еще предстоит преодолеть ряд проблем в краткосрочной перспективе - от роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в ряде регионов, до увеличения добычи ОПЕК+, пишет агентство Bloomberg.