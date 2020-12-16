Доллар подешевел на копейку, евро подорожал на четыре

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Курс доллара к рублю слабо снижается утром в среду на "Московской бирже", курс евро - растет, рубль стабилен в ожидании новых сигналов с внешних рынков.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 73,36-73,46 рубля за доллар. По итогам по итогам первой минуты торгов доллар подешевел на копейку, до 73,38 рубля. Евро подорожал на четыре копейки до 89,28 рубля. Бивалютная корзина ($0,55 и 0,45) подорожала на 1,25 копейки к уровню закрытия вторника, до 80,53 рубля.

Доллар при этом оказался на 6,28 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 9,04 копейки выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль слабо меняется к доллару и евро на старте торгов в ожидании новых сигналов с внешних рынков. В среду завершается очередное двухдневное заседание Федеральной резервной системы (ФРС), рынки полагают, что Федрезерв не станет вносить серьезные изменения в денежно-кредитную политику, но может объявить новые ориентиры для программы выкупа облигаций.

Американский ЦБ выкупает госбумаги на $120 млрд в месяц с июня текущего года, и ранее заявлял, что намерен сохранять текущие темпы выкупа "в ближайшие месяцы".

В центре внимания трейдеров остаются также продолжающиеся переговоры американских законодателей относительно нового пакета мер поддержки экономики.

Лидеры Конгресса провели очередную встречу во вторник, стремясь согласовать пакет стимулирующих мер на этой неделе - до рождественских праздников, а также до истечения ряда ключевых программ помощи, пишет The Wall Street Journal.

"Мы добились существенного прогресса, и я с оптимизмом оцениваю возможность того, что мы сможем достичь полного взаимопонимания в ближайшее время", - заявил лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл.

Американские законодатели в понедельник вечером обнародовали предлагаемую программу поддержки экономики в размере $908 млрд. Как сообщала CNBC, помощь будет разделена на две части: первая - это пакет на $748 млрд, ориентированный на поддержку малого бизнеса и безработных, а вторая - пакет на $160 млрд, который включает более спорные меры, в том числе помощь местным властям и защиту компаний от претензий, связанных с пандемией.

Цены на нефть опускаются в среду после подъема накануне до максимумов более чем за 9 месяцев благодаря оптимизму в отношении внедрения вакцин от COVID-19, а также нового пакета стимулирующих мер в США. Данные Американского института нефти (API), однако, несколько ухудшили настрой трейдеров, показав рост запасов нефти в США на прошлой неделе на 1,97 млн баррелей.

К 10:01 по Москве февральские фьючерсы на Brent дешевели в Лондоне на 0,39% - до $50,56 за баррель. Январские фьючерсы на WTI дешевели к этому времени в Нью-Йорке на 0,36%, до $47,45 за баррель.