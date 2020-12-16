Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:50Заразились
на 16.12В России 2 734 454+26 509В мире 73 475 980+627 305

Доллар подешевел на копейку, евро подорожал на четыре

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Курс доллара к рублю слабо снижается утром в среду на "Московской бирже", курс евро - растет, рубль стабилен в ожидании новых сигналов с внешних рынков.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 73,36-73,46 рубля за доллар. По итогам по итогам первой минуты торгов доллар подешевел на копейку, до 73,38 рубля. Евро подорожал на четыре копейки до 89,28 рубля. Бивалютная корзина ($0,55 и 0,45) подорожала на 1,25 копейки к уровню закрытия вторника, до 80,53 рубля.

Доллар при этом оказался на 6,28 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 9,04 копейки выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль слабо меняется к доллару и евро на старте торгов в ожидании новых сигналов с внешних рынков. В среду завершается очередное двухдневное заседание Федеральной резервной системы (ФРС), рынки полагают, что Федрезерв не станет вносить серьезные изменения в денежно-кредитную политику, но может объявить новые ориентиры для программы выкупа облигаций.

Американский ЦБ выкупает госбумаги на $120 млрд в месяц с июня текущего года, и ранее заявлял, что намерен сохранять текущие темпы выкупа "в ближайшие месяцы".

В центре внимания трейдеров остаются также продолжающиеся переговоры американских законодателей относительно нового пакета мер поддержки экономики.

Лидеры Конгресса провели очередную встречу во вторник, стремясь согласовать пакет стимулирующих мер на этой неделе - до рождественских праздников, а также до истечения ряда ключевых программ помощи, пишет The Wall Street Journal.

"Мы добились существенного прогресса, и я с оптимизмом оцениваю возможность того, что мы сможем достичь полного взаимопонимания в ближайшее время", - заявил лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл.

Американские законодатели в понедельник вечером обнародовали предлагаемую программу поддержки экономики в размере $908 млрд. Как сообщала CNBC, помощь будет разделена на две части: первая - это пакет на $748 млрд, ориентированный на поддержку малого бизнеса и безработных, а вторая - пакет на $160 млрд, который включает более спорные меры, в том числе помощь местным властям и защиту компаний от претензий, связанных с пандемией.

Цены на нефть опускаются в среду после подъема накануне до максимумов более чем за 9 месяцев благодаря оптимизму в отношении внедрения вакцин от COVID-19, а также нового пакета стимулирующих мер в США. Данные Американского института нефти (API), однако, несколько ухудшили настрой трейдеров, показав рост запасов нефти в США на прошлой неделе на 1,97 млн баррелей.

К 10:01 по Москве февральские фьючерсы на Brent дешевели в Лондоне на 0,39% - до $50,56 за баррель. Январские фьючерсы на WTI дешевели к этому времени в Нью-Йорке на 0,36%, до $47,45 за баррель.

Московская биржа США ФРС Конгресс Brent WTI

Новости по теме

Новости

Х5 снова обнулит наценку на отдельные продукты из базовой корзины

Х5 снова обнулит наценку на отдельные продукты из базовой корзины

"А-Проперти" и GH-Shipping создали СП для продажи в Китае угля с Эльги

В ВТБ рассказали о порядке присоединения трех купленных банков

Рубль вечером продолжил дорожать к доллару и евро

Производство сахара в РФ в ноябре снизилось на 29,7%

Производство сахара в РФ в ноябре снизилось на 29,7%

Помпео заявил, что богатые россияне отмыли миллиарды долларов на Кипре и Мальте

Помпео заявил, что богатые россияне отмыли миллиарды долларов на Кипре и Мальте
Экономический кризис

Субсидию в 4,2 млрд рублей поделят на 500 кинопрокатчиков и 30 кинопроизводителей

Пандемия коронавируса

Федеральным театрам компенсировали потерю 75% зрителей

Мишустин подписал постановления для стабилизации цен на продукты

Самолет МС-21 совершил первый полет с российскими двигателями

Самолет МС-21 совершил первый полет с российскими двигателями
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');