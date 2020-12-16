"ЛУКОЙЛ" - считая потери, думай о хорошем

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Время, которое появилось у многих в этот непростой ковидный год, каждый использовал по-своему. Кто-то пытался не сбавлять темпа жизни, кто-то, наоборот, затаился, пережидая напасть. Но почти у каждого появилась возможность подумать о будущем. Принимая, что мысли материальны, завтра вы будете там, куда приведут вас сегодняшние размышления. Вооружившись этой максимой, "ЛУКОЙЛ" пытался понять, как работать лучше.

Грустное начало

Год и правда для "ЛУКОЙЛа" начался печально - и дело не только в пандемии и обвале цен нефть. В апреле после продолжительной болезни в возрасте 90 лет умер председатель совета директоров компании Валерий Грайфер, возглавлявший его с 2000 года. По словам главы Ханты-Мансийского округа Натальи Комаровой, Грайфер, который с 1985 по 1992 год был заместителем министра нефтяной промышленности СССР, сыграл ключевую роль в освоении Западно-Сибирской нефтегазовой провинции, ставшей под его руководством крупнейшим нефтяным регионом мира с уровнем добычи выше Саудовской Аравии. А в 1990-е годы, когда никто не произносил слова "инновации", Грайфер создал и возглавил "Российскую инновационную топливно-энергетическую компанию" ("РИТЭК"), которая впоследствии влилась в "ЛУКОЙЛ".

"Мы всегда прислушивались к его мнению на посту председателя совета директоров "ЛУКОЙЛа". Это невосполнимая потеря для нашей компании и отрасли и очень грустный день для всех нас", - отметил президент "ЛУКОЙЛа" Вагит Алекперов. В честь Грайфера "ЛУКОЙЛ" назвал одно из своих месторождений на Каспии.

Бизнесу нужна поддержка

Буквально через месяц после этого руководство "ЛУКОЙЛа" в эпоху нестабильности на рынке и снижения спроса на нефть задумалось об улучшении системы управления и сокращении организационных затрат. В частности, предполагалось ряд функций центрального аппарата вывести в специально созданный сервисный центр поддержки бизнеса для уменьшения уровней управления и оптимизации численности как в самой компании, так и в "дочках". Кроме того, после вынужденного перевода из-за распространения COVID-19 большой части сотрудников на дистанционную работу, руководство компании решило проанализировать эффективность и рассмотреть целесообразность ввести для ряда из них удаленный формат на постоянной основе.

"Изменения напрашивались уже давно, что-то уже делалось, но не так системно, а кризис, который мы переживаем сейчас, активизировал все эти процессы", - пояснял "Интерфаксу" один из источников в компании.

Уже в конце июля "ЛУКОЙЛ" создал в Москве Центр поддержки бизнеса. Руководить новой структурой поручили генеральному директору "РИТЭКа" Николаю Николаеву, который в начале декабря, передав управление в инновационной компании своему заместителю, возглавил еще и Многофункциональный центр поддержки бизнеса в Волгограде. Однако других видимых активностей замечено не было.

Ричард Бах считал, что лучшие мысли приходят в самые невероятные моменты. То ли мысли так и не пришли (или, напротив, их пока слишком много), то ли момент не наступил, но "ЛУКОЙЛ" до сих пор так и не прокомментировал, какие изменения и когда могут произойти в рамках намеченных перемен. Пока же "ЛУКОЙЛ" решил с 11 января 2021 года уменьшить продолжительность рабочего времени работников корпоративного центра и аппаратов управления дочерних обществ до 35 часов в неделю. "Решение принято в связи с изменением организационных условий труда и в целях рационального использования рабочего времени. Также учитывалось состояние рыночной конъюнктуры и текущая эпидемиологическая обстановка", - поясняла компания, подчеркнув, что это не распространяется на персонал производственных подразделений. Источники в компании сообщали "Интерфаксу", что с сокращением рабочего времени заработная плата уменьшится на 10%.

Прохода нет

Несмотря на пандемические ограничения, "ЛУКОЙЛ" попытался продолжить экспансию в Западной Африке, которую определил для себя в качестве одного из стратегических регионов. И если ранее компания без особых проблем входила в проекты в этой части света, то в этом году попытка не удалась.

В июле российская компания заявила, что покупает 40% в шельфовом проекте в Сенегале RSSD (Rufisque, Sangomar и Sangomar Deep) у шотландской Cairn Energy за $300 млн и бонусом в $100 млн с момента старта добычи нефти, который запланирован на 2023 год. Однако в августе оператор проекта, австралийская Woodside, воспользовался правом преимущественной покупки и заблокировал вхождение "ЛУКОЙЛа" в RSDD. Главный исполнительный директор Woodside Питер Коулман пояснял, что приобретение устранит "потенциальную неопределенность насчет возможных санкций США против проекта Сангомар". Правда, позднее оператор заблокировал и сделку по покупке индийской ONGC доли другого участника RSDD.

По другому африканскому газовому проекту - на шельфе Камеруна, где "ЛУКОЙЛу" принадлежит 37,5%, - из-за ограничений, связанных с COVID-19, принятие окончательного инвестиционного решения (FID) с конца 2020 года перенесено на середину 2021 года.

Не избежал влияния пандемии и другой перспективный регион для "ЛУКОЙЛа" - шельф Мексики. Eni (40%) и "ЛУКОЙЛ" (60%) отложили начало бурение на Блоке 12 и перенесли строительство геологоразведочных скважин с 2020 на 2021 год. "Решение принято во избежание возможных затруднений по выполнению обязательств со стороны сервисных компаний в условиях пандемии", - уточняли в "ЛУКОЙЛе".

А вот с шельфа Румынии после списания расходов по бурению сухой скважины в сумме около 5,8 млрд руб. "ЛУКОЙЛ" решил уйти и начал искать претендентов на свои 87,8% в проекте EX-30-Trident. Хотя еще пять лет назад первая разведочная скважина на блоке Trident обнаружила газонасыщенный интервал, и расчеты показывали, что запасы открытого месторождения могут превышать 1 трлн кубических футов газа.

Больше всего от коронавируса пострадал узбекский газовый проект "ЛУКОЙЛа", потерявший на какое-то время доступ на китайский рынок. Так, последствия пандемии привели не только к временному снижению спроса на газ в Китае, но и к превышению стоимости трубопроводного газа над стоимостью СПГ, в результате чего объемы закупки узбекского сырья резко сократились, а с проектов компании и полностью прекратились.

В связи с этим "ЛУКОЙЛ" был вынужден снизить добычу в Узбекистане, которая в третьем квартале в среднем составила примерно четверть от проектной мощности. При этом компании удалось избежать полной остановки производства благодаря достижению договоренности о поставке газа на внутренний рынок Узбекистана. Но на текущий момент суточная добыча практически полностью восстановлена до проектного уровня, так как с повышением привлекательности трубного газа экспорт в Китай возобновился.

Алмазный след

Неудивительно, что именно в такой несчастливый год "ЛУКОЙЛ" настигло наследие алмазного актива, от которого компания много лет пыталась избавиться и продала в 2017 году. Весной 2020 года Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оспорила в суде сделку по покупке "Открытие холдингом" у "ЛУКОЙЛа" алмазодобывающей компании АО "АГД-Даймондс" за $1,45 млрд.

Как выяснила спустя три года антимонопольная служба, "Открытие холдинг" при покупке актива скрыл от ФАС данные о гражданстве трех своих акционеров. Кроме того, по мнению службы, цена сделки была завышена вдвое. Учитывая, что основным активом холдинга на тот момент был банк "Открытие", который через несколько месяцев после сделки подпал под санацию, оспариваемая сделка может прикрывать вывод средств банка в пользу бенефициаров холдинга с иностранным гражданством, считает ФАС. Сначала иск рассматривался в Арбитражном суде Архангельской области, но впоследствии был передан в Москву.

Между тем "ЛУКОЙЛ" считает себя добросовестным продавцом, так как сделка была совершена после пятимесячного всестороннего рассмотрения и верификации предоставленной продавцом и покупателем информации без замечаний со стороны контролирующих органов, после получения разрешения правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций. "Также на проведение данной сделки было получено письменное согласие самого антимонопольного ведомства", - подчеркивает "ЛУКОЙЛ". Цена актива была согласована сторонами сделки в результате продолжительных переговоров с привлечением в качестве консультантов крупных инвестиционных банков, что подтверждает ее рыночный характер, указывает компания. В связи с этим руководство "ЛУКОЙЛа" считает, что конечный результат разбирательства не окажет существенного негативного влияния на финансовое состояние компании. И в настоящее время ФАС прорабатывает условия мирового соглашения по иску об оспаривании покупки АГД.

Полны оптимизма

Даже с учетом сильного давления внешних условий основной владелец и руководитель "ЛУКОЙЛа" Вагит Алекперов уверен, что у его компании все будет хорошо. "Мы полны оптимизма, что в ближайшие годы, несмотря на те ограничения добычи нефти, которые мы сделали в рамках ОПЕК+, мы будем прибыльными", - заявил он журналистам.

Несмотря на сокращение добычи нефти за 9 месяцев 2020 года на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и чистый убыток в размере 14,3 млрд руб. по сравнению с прибылью в 520,9 млрд руб. годом ранее, компания все же выплатит промежуточные дивиденды в 46 руб. на акцию, направив на эти цели весь скорректированный свободный денежный поток за первое полугодие 2020 года (32 млрд руб.). Капитализация "ЛУКОЙЛа" в рублевом выражении за год просела чуть больше чем на 15%.

В беседе с журналистами Алекперов отметил, что компания очень стабильно прошла период пандемии коронавируса. "У нас есть опыт преодоления кризисных ситуаций и в 90-е годы, и в 2008-м, 2009-м, 2014-м. И для нас 2020 год не стал каким-то открытием", - сказал он.

Он рассчитывает, что уже скоро спрос на нефть практически восстановится до докризисного уровня. "Потому что рынок начинает оживать. Все-таки люди сегодня - особенно Европа - начинают стабильно работать. Да, в отдельных городах вводится карантин, но такого массового закрытия, как целых стран, сегодня не происходит, курорты открылись", - говорил Алекперов в интервью "России 24". "Поэтому я надеюсь, что все-таки в первом полугодии следующего года мы уже выйдем на какой-то докризисный период, а к концу года, скорее всего, это 95% докризисного периода - мы сможем выйти на эти показатели", - добавил он.

Только время покажет, как каждый выберется из ковидной истории. Но никто не может запретить действовать по формуле "Когда вам тяжело, думайте о хорошем, и вам станет лучше".