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Sova Capital извинилась перед ЦБ за критику его решения

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Инвестиционная компания Sova Capital сообщила, что приносит извинения Банку России за публикацию своего сотрудника с критикой решения ЦБ. Высказанное им мнение не совпадает с позицией компании, говорится в пресс-релизе.

На прошлой неделе ЦБ направил банкам и профучастникам информационное письмо, в котором рекомендовал до начала проведения тестирования воздержаться от предложения неквалифицированным инвесторам ряда структурных продуктов. В перечень не рекомендованных к продаже неквалифицированным инвесторам вошли деривативы и сложные облигации, а также стратегии доверительного управления с инвестированием в эти инструменты, маржинальные операции (торговля с плечом), комбинированные вклады. Сейчас регулятор ведет работу по законодательному закреплению своих рекомендаций.

22 декабря в VTimes вышла колонка начальника управления структурных продуктов Sova Capital Антона Гришкина с критикой решения ЦБ. Он высказал мнение, что "ЦБ погорячился с запретом структурных облигаций, это не столько защита инвесторов, сколько удар по рынку".

Это уже не первый случай, когда компаниям приходится извиняться за мнения своих сотрудников.

В середине 2018 года глава Сбербанка Герман Греф принес извинения председателю правления "Газпрома" Алексею Миллеру за отчет аналитиков Sberbank CIB, в котором методы работы газовой монополии были подвергнуты резкой критике. После выхода отчета Sberbank CIB покинули и его автор Александр Фэк, и глава аналитического управления Александр Кудрин.

Летом 2017 года управляющая компания "Альфа-Капитал" отозвала письма аналитика Сергея Гаврилова клиентам компании с негативной информацией о ряде банков. В частности, УК в рассылке по электронной почте проинформировала клиентов о проблемах банка "ФК Открытие", Бинбанка, Московского кредитного банка и Промсвязьбанка. "Альфа-Капитал" тогда тоже подчеркивала, что письмо в отношении рисков инструментов банков является частным мнением конкретного аналитика и не является официальной позицией компании, и что оно не было отправлено в рамках каких-либо официальных рассылок клиентам.

Sova Capital Банк России Антон Гришкин

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