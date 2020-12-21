США закрыли дело об отмывании денег в эстонском филиале Danske Bank

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) прекращает расследование, касающееся отмывания денег в эстонском филиале Danske Bank.

Эстонский филиал банка, вероятно, не нарушил введенные США санкции, когда перевел миллиарды долларов сомнительного происхождения - это означает, что возможная сумма штрафа для Danske Bank будет намного меньше, чем предполагалось ранее, сообщает Bloomberg.

Несмотря на то, что OFAC проинформировало банк о том, что расследование в отношении деятельности его эстонского филиала прекращено, Danske не исключает возможности того, что OFAC может пересмотреть решение, в случае появления новой информации.

Соединенные Штаты вели расследование в отношении Danske Bank по обвинению в отмывании денег, поскольку банк признал, что несколько лет назад не смог проконтролировать перевод прошедших через эстонский филиал 200 млрд евро, принадлежащих нерезидентам. Собственное расследование банка показало, что большая часть этих денег была сомнительного происхождения.

Правительство Эстонии наняло юридическую фирму Freeh Sporkin & Sullivan LLP для представления интересов страны в расследовании международного отмывания денег.

Danske Bank - крупнейший коммерческий банк Дании, один из ведущих банков Северной Европы. Штаб-квартира находится в Копенгагене.

В 2018 году были выявлены масштабные случаи отмывания денег в его эстонском филиале: в 2007-2015 годах через него прошел 201 млрд евро, происхождение этих средств вызывает вопросы. Власти ряда стран проводят собственные расследования в отношении Danske Bank.