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Глава Danske Bank ушел с поста из-за дела об отмывании денег в ABN Amro

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - ABN Amro Bank NV заплатит 480 млн евро для урегулирования претензий нидерландского регулятора, касающихся практик банка в сфере противодействия отмыванию денег.

При этом главный исполнительный директор Danske Bank AS Крис Фогельцанг, бывший топ-менеджер ABN Amro, ставший подозреваемым по этому делу, в понедельник объявил об уходе со своего поста.

Фогельцанг, проработавший в ABN Amro с 2000 по 2017 год, занимал целый ряд руководящих постов в банке, в том числе возглавлял его розничные операции и входил в состав правления. Он пришел в Danske Bank в мае 2019 года - уже после того, как крупнейший банк Дании оказался в центре скандала о крупномасштабном отмывании денег через его эстонское подразделение.

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В понедельник он выразил недоумение в связи с тем, что стал подозреваемым в деле ABN Amro, отметив, что выполнял свои обязанности в нидерландском банке "честно и с самоотдачей". "Мой статус подозреваемого не означает, что мне будут предъявлены обвинения", - сказал он.

"Тем не менее, с учетом особой ситуации вокруг Danske Bank и повышенного внимания к банку, особенно в связи с делом об отмывании денег через эстонское подразделение, я не хочу, чтобы спекуляции в отношении меня становились на пути дальнейшего развития Danske", - заявил Фогельцанг.

Новым CEO Danske Bank назначен Карстен Эгерис, ранее отвечавший в банке за риск-менеджмент, говорится в пресс-релизе банка.

Как говорится в пресс-релизе ABN Amro, расходы на выплату негативно скажутся на его результатах за первый квартал 2021 года.

Расследование, проведенное властями Нидерландов, выявило серьезные недостатки в практиках противодействия отмыванию денег ABN Amro за период с 2014 по 2020 гг., отмечается в сообщении. Банк, который полностью сотрудничал с регуляторами в период расследования, пообещал приложить "все усилия" для выполнения своей контролирующей роли.

"Соглашение ставит точку в болезненной и разочаровывающей главе для ABN Amro. Уроки, которые мы извлекли из этого опыта, будут стимулировать нас к поддержанию контроля для достижения большей безопасности финансовой системы", - заявил главный исполнительный директор ABN Amro Роберт Сваак.

Danske Bank ABN Amro Крис Фогельцанг

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