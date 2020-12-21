Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 1-1,3%

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в понедельник снижением цен большинства blue chips на фоне общемирового пессимизма из-за тревог по поводу новой мутации COVID-19; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов просели на 1-1,3%.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 3240,19 пункта (-1%), индекс РТС - 1384,84 пункта (-1,3%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 2,4%.

Доллар вырос до 74,11 рубля (+0,77 рубля), золото – до $1905,1 за тройскую унцию (+0,9%).

Подешевели акции "Татнефти" (-2,4%), "Газпрома" (-2,3%), Сбербанка (-1,6% и -1,6% "префы"), "ЛУКОЙЛа" (-1,5%), "Роснефти" (-1,4%), "НОВАТЭКа" (-1,4%), банка ВТБ (-1,3%), "ФСК ЕЭС" (-1,3%), "Россетей" (-1,3%), "ММК" (-1%), "Норникеля" (-1%), "Яндекса" (-1%), "Сургутнефтегаза" (-0,9%), "Газпром нефти" (-0,8%), "МТС" (-0,7%), "Аэрофлота" (-0,6%), "Московской биржи" (-0,6%), "НЛМК" (-0,6%), "Северстали" (-0,6%), "РусГидро" (-0,1%).

Подорожали акции Polymetal (+2,1%), ПАО "Полюс" (+1,3%), АФК "Система" (+0,2%), "Магнита" (+0,2%), UC Rusal (+0,1%).

По оценке ведущего аналитика компании "Олма" Антона Старцева, утром в понедельник коррекция вниз по индексу РТС вызвана откатом цен на энергоносители – ужесточение ограничений на полеты из-за появления нового штамма коронавируса в Великобритании стало поводом снижения товарных контрактов.

Между тем, к благоприятным для рынка новостям следует отнести достижение соглашения между республиканцами и демократами по параметрам пакета мер стимулирования экономики США на сумму $900 млрд. Как сообщается, в понедельник может состояться голосование в Палате представителей, после чего законопроект поступит на рассмотрение в Сенат. На валютном рынке в начале торгов вероятно повышение доллара на фоне сокращения "спроса на риск" из-за новых ограничительных мер в отдельных странах, полагает эксперт.

Комментарии аналитиков

По словам ведущего аналитика компании "Открытие брокер" Андрея Кочеткова, азиатские индексы акций в понедельник торгуются неуверенно на фоне продолжающегося роста заболеваемости COVID-19, как в самой Азии, так и в странах Запада. Американский Конгресс согласовал пакет экономической поддержки и готов проголосовать за него в понедельник, но рынок, как всегда, найдет повод для разочарований после столь длительного периода ожиданий. Индекс доллара начал новую неделю с резкого повышения на 0,5%, что оказывает давление на рискованные активы. Нефть дешевеет, промышленные металлы демонстрируют разнонаправленную динамику, золото растет в цене, получая сигналы о дальнейшем росте бюджетных расходов в странах-эмитентах основных валют. Рубль способен вновь предпринять попытку ослабнуть до 74-74,5 руб./$1 с повторным тестом 200-дневной скользящей средней, считает аналитик.

Как отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич, текущая неделя на мировых рынках пройдет под знаком низкой активности игроков - в связи с празднованием католического Рождества в четверг на западных площадках короткий торговый день, а в пятницу - выходной. При этом в первой половине недели можно будет наблюдать постепенное снижение объемов торгов и волатильности на мировых рынках.

Принятие в США нового пакета помощи американской экономике может оказать поддержку рисковым активам, однако сдерживать спрос будут ожидания дальнейшего ужесточения карантинных ограничений в различных странах. Опасения инвесторов подогревает появление новой мутации коронавируса в Великобритании, которая, по заявлениям властей страны, на 70% более заразна. В связи с этим часть стран закрывает авиасообщение с Великобританией, а в Лондоне вводится наивысший уровень карантинных ограничений. Сложившаяся ситуация может нивелировать позитив от принятия нового пакета помощи американской экономике, считает Зварич.

Индекс МосБиржи может уйти ниже 3250 пунктов. В дальнейшем, на фоне слабой ситуации на рынке нефти и ухудшения отношения инвесторов к рисковым активам снижение рынка может продолжиться, а индекс МосБиржи сделает еще один шаг в сторону ближайшей поддержки 3200 пунктов. В сложившейся ситуации под существенным давлением могут оказаться бумаги нефтегазового сектора, полагает аналитик.

В США индексы акций в пятницу снизились на 0,1-0,4% после обновления рекордных максимумов днем ранее. При этом основные индикаторы завершили неделю в "плюсе": S&P 500 вырос на 1,3%, Dow Jones - на 0,4%, Nasdaq повысился на 3,1%.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США в пятницу выдало экстренное разрешение на использование в стране вакцины от коронавируса, разработанной американской фармацевтической компанией Moderna, сообщается на сайте регулятора.

Ежедневный прирост новых случаев заражения коронавирусом в США остается на высоком уровне. В четверг было выявлено более 238 тыс. случаев по сравнению с 245 тыс. в среду, отмечает The New York Times.

Однако в последние месяцы рынки акций росли, несмотря на продолжение пандемии. Согласно BofA Global Research, разрыв между ростом финансовых активов и здоровьем экономики в этом году стал рекордным.

В понедельник преобладает негативная динамика индексов в Азии (японский Nikkei просел на 0,2%, китайский Shanghai Composite прибавил 0,7%, гонконгский индекс Hang Seng снижается на 0,3%) и "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,3%) на фоне новостей о выявлении в Великобритании новой разновидности коронавируса.

Британские власти приняли решение с воскресенья ввести максимально жесткие ограничительные меры на передвижение жителей Лондона и почти всего юго-востока Англии из-за новой разновидности коронавирусной инфекции. Некоторые из европейских стран объявили об ограничении или прекращении транспортного сообщения с Великобританией.

Тревоги по поводу коронавируса затмили оптимизм, связанный с новостями о достижении лидерами Конгресса США соглашения по поводу стимулирующих выплат в условиях пандемии, пишет MarketWatch.

Лидеры Конгресса в воскресенье согласовали пакет мер по стимулированию экономики и предоставлению помощи в борьбе с коронавирусом в размере $900 млрд, сообщают американские СМИ. Соглашение обеспечит второй раунд прямых выплат в размере $600 млрд, выплату пособий по безработице в размере $300 млрд и увеличение финансирования на COVID-тестирование и распространение вакцин. Между тем, данное соглашение не предусматривает финансовую помощь непосредственно для органов власти в штатах или защиты от судебных исков по коронавирусу.

Конгресс не принимал меры по борьбе с коронавирусом с апреля, несмотря на то, что случаи заболевания резко выросли, больницы в США перегружены, а города и штаты восстанавливают меры изоляции в попытке приостановить распространение коронавируса в праздничные дни. Ранее Конгресс выделил на поддержку экономики более $3 трлн.

Народный банк Китая (НБК) сохранил неизменной базовую процентную ставку по кредитам (loan prime rate, LPR) по итогам восьмого месяца подряд на фоне продолжающегося восстановления экономики после кризиса, вызванного пандемией COVID-19. Годовая LPR осталась на уровне 3,85% годовых. В последний раз эта ставка была снижена в апреле текущего года. Ставка по пятилетним кредитам была сохранена на отметке 4,65%, сообщил НБК.

Нефть

На нефтяном рынке цены утром в понедельник падают на фоне тревог по поводу новой мутации COVID-19, инвесторы опасаются, что это приведет к новым локдаунам и замедлит восстановление экономики, а также спроса на нефть. Цена Brent находится на $1,6 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии дневных торгов рынка акций РФ в пятницу.

Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 10:01 составила $50,53 за баррель (-3,3% и +1,5% в пятницу), январская цена WTI - $47,6 за баррель (-3,1% и +1,5% в пятницу).

Цены на нефть завершили ростом седьмую неделю подряд, что является самым длительным периодом непрерывного подъема с октября 2010 года, свидетельствуют данные MarketWatch. Поддержку рынку в последние несколько недель оказывали новости, касающиеся вакцин от COVID-19, а также ожидания скорого принятия властями США нового пакета антикризисных мер.