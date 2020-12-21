Средства юрлиц в банках показали рекордный прирост в ноябре

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Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Средства юридических лиц в российских банках в ноябре увеличились на 1 трлн 173 млрд рублей, или на 3,8%, что является максимальной динамикой в месяц за 2020 год, следует из комментария ЦБ РФ "О развитии банковского сектора".

Банк России отмечает, что в основном увеличились средства юрлиц в валюте (на 800 млрд рублей в рублевом эквиваленте, или на 8,1%). Прирост рублевых остатков был более умеренным - на 1,8%. В основном прирост пришелся на ряд крупных компаний нефтегазовой отрасли. Средства в системно значимых кредитных организациях (СЗКО) росли более активно (на 4,2%), чем в других крупных банках из числа топ-100 (на 2,9%).

Влады физлиц в ноябре выросли на 0,7% против снижения на 0,3% в октябре. ЦБ отмечает, что без учета средств на счетах эскроу средства физлиц выросли незначительно (на 52 млрд рублей, или на 0,2%). При этом динамика валютных вкладов была положительной (+1,6%), а рублевых - отрицательной (-0,2%).

Население на фоне достаточно низких депозитных ставок продолжает вкладываться в альтернативные инструменты, подчеркивает регулятор. В частности, счета эскроу, которые характеризуют вложения людей в недвижимость, в ноябре выросли на 171 млрд рублей, хотя не все эти средства являлись сбережениями (часть предоставлена самими банками в рамках ипотеки). Также значительный объем средств населения перетекает в инструменты фондового рынка (данные за ноябрь недоступны, но за октябрь прирост таких инструментов составил, по разным оценкам, до 150 млрд рублей) и наличную иностранную валюту (около 120 млрд рублей).