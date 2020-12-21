Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:16Заразились
на 21.12В России 2 877 727+29 350В мире 76 823 486+534 444

Средства юрлиц в банках показали рекордный прирост в ноябре

Средства юрлиц в банках показали рекордный прирост в ноябре
Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Средства юридических лиц в российских банках в ноябре увеличились на 1 трлн 173 млрд рублей, или на 3,8%, что является максимальной динамикой в месяц за 2020 год, следует из комментария ЦБ РФ "О развитии банковского сектора".

Банк России отмечает, что в основном увеличились средства юрлиц в валюте (на 800 млрд рублей в рублевом эквиваленте, или на 8,1%). Прирост рублевых остатков был более умеренным - на 1,8%. В основном прирост пришелся на ряд крупных компаний нефтегазовой отрасли. Средства в системно значимых кредитных организациях (СЗКО) росли более активно (на 4,2%), чем в других крупных банках из числа топ-100 (на 2,9%).

Влады физлиц в ноябре выросли на 0,7% против снижения на 0,3% в октябре. ЦБ отмечает, что без учета средств на счетах эскроу средства физлиц выросли незначительно (на 52 млрд рублей, или на 0,2%). При этом динамика валютных вкладов была положительной (+1,6%), а рублевых - отрицательной (-0,2%).

Население на фоне достаточно низких депозитных ставок продолжает вкладываться в альтернативные инструменты, подчеркивает регулятор. В частности, счета эскроу, которые характеризуют вложения людей в недвижимость, в ноябре выросли на 171 млрд рублей, хотя не все эти средства являлись сбережениями (часть предоставлена самими банками в рамках ипотеки). Также значительный объем средств населения перетекает в инструменты фондового рынка (данные за ноябрь недоступны, но за октябрь прирост таких инструментов составил, по разным оценкам, до 150 млрд рублей) и наличную иностранную валюту (около 120 млрд рублей).

ЦБ РФ

Новости

Минск получит 1-й транш российского кредита в $0,5 млрд до конца года

Итоги года: 2020

Железная дорога-2020. Разность потенциалов

Еврокомиссия одобрила слияние Fiat Chrysler и Peugeot

Новак отметил неожиданно быстрое восстановление рынка газа

Новак отметил неожиданно быстрое восстановление рынка газа

Россияне могут получить доступ к кошельку с цифровыми рублями через любой банк

Brent подешевела ниже $50 за баррель

"АвтоВАЗ" начал производство обновленного внедорожника Niva

Депутаты обяжут соцсети мониторить контент с февраля

Собянин объявил о приходе в Москву ресторанного гида Michelin

Экономический кризис

Евро превысил 91 руб. впервые с 3 декабря

Евро превысил 91 руб. впервые с 3 декабря
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');