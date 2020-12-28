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Средства физлиц в Тинькофф банке в ноябре выросли на рекордные 7,7%

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - В ноябре 2020 года объем средств розничных клиентов в Тинькофф банке по РСБУ вырос на 7,7% - до 488 млрд рублей с 453 млрд рублей, следует из сообщения материнской компании банка - TCS Group.

"Основной рост пришелся на розничные брокерские счета. Остатки на текущих счетах также выросли, но внесли меньший вклад в динамику", - сообщил "Интерфаксу" представитель Тинькофф банка.

В октябре средства розничных клиентов выросли на 2,7%, в сентябре почти не изменились, в августе отмечался рост на 2,1%, в июле - на 4,1%, в июне - на 2,7%, в мае - на 3,3%, в апреле - на 6,3%, в марте - на 2,8%, в феврале и январе по 4,4% ежемесячно.

Совокупный кредитный портфель Тинькофф банка за ноябрь 2020 года вырос почти на 3% - до 418 млрд рублей с 406 млрд рублей по итогам октября, кредитный портфель после вычета резервов - на 3,6% - до 345 млрд рублей с 333 млрд рублей.

Активы банка в ноябре текущего года выросли сразу на 7,6% и составили 761 млрд рублей по сравнению с 707 млрд рублей на 1 ноября. Банк отмечает, что рост активов зеркален росту пассивов. "Если же говорить о структуре активов, то хороший рост показал кредитный портфель, но все же сильнее выросли высоколиквидные активы", - отметил представитель Тинькофф банка.

Коэффициент мгновенной ликвидности банка (норматив Н2) за ноябрь вырос до 90% с 89% по итогам октября (минимально допустимое значение - 15%). Коэффициент текущей ликвидности (Н3) за месяц сократился до 139% со 145% (минимально допустимое значение - 50%).

Чистая прибыль Тинькофф банка за январь-ноябрь 2020 года выросла на 14,2% - до 30,5 млрд рублей по сравнению с 26,7 млрд рублей прибыли годом ранее.

Тинькофф банк в ноябре выплатил дивиденды материнской компании в размере 3 млрд рублей. В результате этого совокупный капитал за ноябрь текущего года сократился на 1,5% и составил 124,5 млрд рублей по сравнению с 126,4 млрд рублей по итогам октября. Коэффициент достаточности собственного капитала банка (норматив H1) в ноябре снизился до 13,9% с 14,54%, достаточности основного капитала первого уровня (Н1.1) - до 10,4% с 11,04%, второго уровня (Н1.2) - до 12,8% с 13,59%.

Основным акционером TCS Group является траст семьи Олега Тинькова, владеющий 35,1%. Менеджменту группы принадлежит 6,5%.

Тинькофф банк по итогам третьего квартала 2020 года занимает 17-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100".

TCS Group Тинькофф банк Олег Тиньков

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