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Акции "ВСМПО-Ависма" упали на 6,5% из-за санкций США

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Акции "ВСМПО-Ависма" упали в начале торгов на Московской бирже во вторник на 6,5% (до 18 940 рублей за штуку) на новостях о включении компании в список санкций Минторга США.

Министерство торговли США в понедельник внесло в санкционный список ряд российских организаций и ведомств, в том числе Службу внешней разведки (СВР) и Минобороны РФ. Согласно опубликованному на сайте американского ведомства списку, под ограничения также подпал "Рособоронэкспорт". Кроме того, в него включена корпорация "Ростех" и, в частности, входящие в нее Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), компании "МиГ" и "Туполев", "Оборонпром". В ограничительный список попала компания "Вертолеты России", "Гражданские самолеты Сухого", компания "Сухой", Казанский вертолетный завод и ПАО "Корпорация "ВСМПО-Ависма".

Специальный летный отряд "Россия", корпорация "Иркут" и РКЦ "Прогресс" тоже подпали под американские ограничения. В санкционном списке оказалось и одно из старейших судостроительных предприятий России - корпорация "Адмиралтейские верфи", Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Ю. А. Гагарина, а также "Центральный научно-исследовательский институт машиностроения" - головной научно-исследовательский институт госкорпорации "Роскосмос". Санкции коснулись и АО "Объединённая двигателестроительная корпорация" и корпорации "Тактическое ракетное вооружение".

В общей сложности в списке, подготовленном министерством, 103 компании - 58 китайских и 45 российских.

Попадание в список означает, что теперь американским компаниям нужно будет получать специальные лицензии для экспорта, реэкспорта или передачи продукции фигурантам "черного списка".

"Эти меры устанавливают новый процесс включения конечных потребителей военной продукции в соответствующий список с целью помочь (американским - ИФ) экспортерам проверять своих клиентов на предмет того, являются ли клиенты конечными потребителями товаров военного назначения", - говорится в заявлении главы Минторга США Уильяма Росса.

"Министерство признает важность использовать партнерские отношения с США и международными компаниями с целью противостоять усилиям Китая и России использовать технологии США в их дестабилизирующих военных программах, в том числе связанных с коммунистическими китайскими военными компаниями, которые идентифицировало министерство обороны США", - добавил Росс.

В министерстве поясняли, что список планируется 22 декабря опубликовать в Федеральном реестре США, после чего принятые меры вступят в силу. Кроме того, Минторг предупреждает, что в дальнейшем может модифицировать составленный список. В него попадают компании, которые, по мнению США, представляют им угрозу.

ВСМПО-Ависма Московская биржа США

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