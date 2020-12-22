Рынок акций открылся снижением индекса МосБиржи на 0,2%

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся во вторник смешанной динамикой цен blue chips на фоне негативной внешней конъюнктуры из-за новой мутации вируса COVID-19 в Великобритании, а также на фоне новых санкций США к РФ; индекс МосБиржи за минуту торгов просел на 0,2%, индекс РТС не претерпел существенных изменений, упали акции "ВСМПО-Ависма", вошедшие в санкционный список Минторга США.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 3180,82 пункта (-0,2%), индекс РТС - 1335,63 пункта (-0,02%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" изменились в пределах 1,5%.

Доллар вырос до 75,27 рубля (+0,47 рубля), золото просело до $1876 за тройскую унцию (-0,4%).

Минторг США в понедельник внес в санкционный список ряд российских организаций и ведомств, в том числе Службу внешней разведки (СВР) и Минобороны РФ. Согласно опубликованному на сайте американского ведомства списку, под ограничения также подпал "Рособоронэкспорт", корпорация "Ростех" (в частности, входящие в нее "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК), компании "МиГ" и "Туполев", "Оборонпром"), "ВСМПО-Ависма" и ряд других организаций. В общей сложности в списке, подготовленном министерством, 103 компании, в том числе 58 китайских и 45 российских компаний и предприятий.

Акции "ВСМПО-Ависма" подешевели на 4,3% (до 19,38 тыс. рублей). Также снизился курс акций "Газпрома" (-1,4%), "Яндекса" (-1,1%), банка ВТБ (-0,8%), "Аэрофлота" (-0,7%), "ММК" (-0,7%), "Газпром нефти" (-0,5%), "Сургутнефтегаза" (-0,5%), "Роснефти" (-0,4%), "РусГидро" (-0,4%), Polymetal (-0,4%), Сбербанка (-0,3% и -1,1% "префы"), "Татнефти" (-0,2%), ПАО "Полюс" (-0,2%), "МТС" (-0,1%).

Акционеры "Газпром нефти" на внеочередном собрании одобрили дивиденды за 9 месяцев 2020 года в 5 рублей на обыкновенную акцию, говорится в сообщении компании. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов "Газпром нефти" - 29 декабря.

Подорожали акции "АЛРОСА" (+1,5%), "Россетей" (+1,3%), UC Rusal (+1,3%), АФК "Система" (+0,8%), "НЛМК" (+0,7%), "Интер РАО" (+0,7%), "Московской Биржи" (+0,6%), "Норникеля" (+0,6%), "ФСК ЕЭС" (+0,5%), "ЛУКОЙЛа" (+0,4%), "Северстали" (+0,1%), "НОВАТЭКа" (+0,1%), "Магнита" (+0,1%).

Ведущий аналитик компании "Олма" Антон Старцев отмечает, что данные технического анализа указывают на возможность продолжение коррекции вниз по индексу РТС. Внешний фон остается скорее неблагоприятным для рынка акций - опасения, связанные с новыми социальными ограничениями в Европе, выглядят более важным для рынка фактором в краткосрочной перспективе, чем оптимизм в отношении пакета фискальных мер стимулирования экономики США, одобренного Палатой представителей и Сенатом (для вступление в силу еще необходима подпись президента). На валютном рынке в течение дня возможны новые попытки закрепления доллара выше уровня 75 руб. на фоне глобального сокращения "спроса на риск", считает аналитик.

Ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков также полагает, что внешний фон утром во вторник остается негативным. Нефть находится под давлением новых ограничительных мер на рождественский период. Ситуация осложняется неопределенностью в связи с обнаружением более заразной формы коронавируса в Великобритании. Под давлением оказались также промышленные металлы, а индекс доллара вновь укрепляется. Азиатские рынки акций также упали на опасениях более строгих карантинных мер.

Стимулы в США одобрены, но общее мнение состоит в том, что их будет недостаточно. В краткосрочном плане укрепление доллара может продолжиться, но в долгосрочных ожиданиях его ослабление неминуемо. Для российских активов опасно развивается диалог в США по поводу причастности РФ к хакерским атакам на правительственные учреждения. Пока доказательства приводятся в стиле highly likely ("очень вероятно"), но это никогда не было препятствием для демонстрации политической решимости в Вашингтоне. Из корпоративных событий дня можно выделить последний день торговли на бирже акций "Норникеля" с дивидендами 623,35 рубля на бумагу.

Как отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич, появление новой мутации коронавируса в Великобритании, имеющего свойство более активного распространения, вызвало волну продаж на перегретых мировых рынках. При этом инвесторы опасаются снижения эффективности разработанных вакцин, что ставит под сомнение улучшение ситуации с пандемией в обозримом будущем, а значит и дальнейшее восстановление мировой экономики. На таком фоне инвесторы предпочли перейти к фиксации прибыли в рисковых активах, что привело к снижению мировых рынков.

Из важных событий вторник можно выделить публикацию ВВП Великобритании и США за третий квартал, а также данных по индексу потребительского доверия и продаж на вторичном рынке жилья в Штатах.

Несмотря на негативный внешний фон, в начале сессии российские акции могут попытаться удержать позиции у уровней понедельника. Инвесторы будут отыгрывать волну восстановления, прошедшую на рынках США накануне вечером, что позволит индексу МосБиржи перейти в консолидацию в районе 3185 пунктов. Однако в дальнейшем сохраняются риски возобновления негативной динамики.

На фоне ухода фьючерсов на нефть марки Brent ниже $50 за баррель, доллар попытается закрепиться выше 75 руб. и сделать шаг в середину диапазона 75-77,5 руб, считает Зварич.

В США в понедельник индексы показали смешанную динамику в пределах 0,1-0,4%: подрос Dow Jones (+0,1%) и снизились S&P 500 (-0,1%) и Nasdaq (-0,1%).

При этом индикаторы отыграли большую часть потерь, которые наблюдались в ходе торгов. Как отмечает The Wall Street Journal, некоторые инвесторы увидели в снижении рынка в понедельник возможность купить акции, что позволило отыграть потери.

Давление на рынок оказывали сообщения о появлении новой разновидности коронавируса в Великобритании. Британские власти с воскресенья ввели максимально жесткие ограничительные меры на передвижения жителей Лондона и почти всего юго-востока Англии из-за новой разновидности коронавирусной инфекции. Многие европейские страны заявили об ограничении или прекращении транспортного сообщения с Великобританией.

Сенат США поддержал вслед за Палатой представителей пакет мер по стимулированию экономики в период пандемии в размере $900 млрд, свидетельствуют результаты голосования.

Таким образом Конгресс США после долгих переговоров принял бюджет страны на 2021 финансовый год в размере $2,3 трлн, который включает пакет мер по поддержке экономики в условиях пандемии в размере $900 млрд, а также законопроект о государственных расходах до сентября 2021 года в размере $1,4 трлн. Теперь законопроект поступит на подпись президенту Дональду Трампу. Ранее в Белом доме заявляли, что законопроект будет подписан.

Министр финансов США Стивен Мнучин заявил CNBC в понедельник, что американцы уже в начале следующей недели могут начать получать прямые выплаты по $600 на человека. "Это очень быстрый способ влить деньги в экономику", - отметил Мнучин.

Тем временем Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США одобрило применение вакцины от Modernа Inc., которая стала второй, получившей разрешение на чрезвычайное использование. Это ускорит процесс массовой кампании прививок, которая была начата на прошлой неделе вакциной от Pfizer.

Во вторник в Азии снижение индексов акций продолжилось (японский Nikkei 225 просел на 1%, китайский Shanghai Composite потерял 1,8%, гонконгский Hang Seng снижается на 1,1%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 просел на 0,5%) из-за опасений относительно нового, более заразного штамма COVID-19.

В Европе усиливаются ограничения из-за быстрого распространения мутировавшим типа коронавирусной инфекции в Великобритании. В самой стране введен локдаун в Лондоне и юго-восточной Англии. Как заявил министр здравоохранения и социальных дел Мэтт Хэнкок, строгие меры, которые коснулись почти трети населения Англии, могут сохраняться, пока не будет развернута полноценная кампания вакцинации.

Нефть утром во вторник также продолжает дешеветь на новостях о выявлении в Великобритании новой разновидности коронавируса, что замедлит восстановление мировой экономики и спроса на сырье; цена Brent не удержала рубеж $50 за баррель и находится на $0,6 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии основных торгов рынка акций РФ накануне. Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $49,77 за баррель (-2,2% и -2,6% в понедельник), февральская цена WTI - $46,79 за баррель (-2,5% и -2,6% накануне).

Однако эксперты в области медицины отмечают отсутствие свидетельств того, что новая разновидность коронавируса более смертоносна, пишет MarketWatch.

Как отмечает S&P Global Platts, несмотря на понижательные тренды на нефтяном рынке, которые ожидаются на этой неделе, некоторые аналитики сохраняют оптимизм.

Еврокомиссия (ЕК) в понедельник дала разрешение на экстренное применение вакцины против коронавируса COVID-19, разработанной компаниями Pfizer и BioNTech.